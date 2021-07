Ed is nu al de man van het EK

Er is nog één potje te gaan, maar de speler van het toernooi is met elf goals nu al bekend: Ed. Hij is een slinkse goaltjesdief die, gehuld in het shirt van een verdediger, de ene na de andere aanval het beslissende zetje geeft. Zoals Ed Kjaer, die het bij 0-1 aangeslagen Engeland in de halve finale met een machtige sliding over het dode punt heen hielp.

Ongetwijfeld staat Ed aan het eind van het jaar (sorry Lewandowski) met de Gouden Bal in zijn handen. Zijn productiviteit is geen toeval: het spel van toplanden is nauwkeurig op Ed afgestemd: niemand gelooft nog in verre zwiepvoorzetten, daaruit scoort hooguit een retrospeler als Denzel Dumfries. Nee, de harde voorzet vanaf de achterlijn binnen het strafschopgebied is de moderne assist. Ze hoeven er alleen maar tegenaan te lopen: Ed Demiral, Ed Hummels, Ed Guerreiro, Ed Kucka.

Soms scoort Ed als een donderslag bij heldere hemel: zie de subtiele voetbeweging van Ed Simón tegen Kroatië, in een situatie die bij een andere speler helemaal geen doelkans zou zijn geweest.

Het is niet de vraag of Ed de EK-finale gaat beslissen, maar hoe hij dit zal doen. Let zondag dus goed op hoe Ed Kane de bal op zijn hoofd krijgt, schuif naar het puntje van uw stoel als Ed Bonucci zijn been strekt in het doelgebied. En als het Ed in 120 minuten niet is gelukt om het verschil te maken: verlies bij de strafschoppen de rug van Ed Pickford niet uit het oog.