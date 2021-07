Duitser Politt ziet grootste droom uitkomen met etappezege in Tour

Wielrenner Nils Politt boekte in Nîmes de grootste zege uit zijn wielercarrière tot nu toe. De Duitser van Bora-hansgrohe kwam na 159,4 kilometer solo aan in de twaalfde etappe. „Ik kan het bijna niet geloven. Het is een droom om een etappe te winnen in de Tour”, zei de 27-jarige ploeggenoot van Wilco Kelderman en Ide Schelling.

Politt gaf aan dat het team de tactiek moest wijzigen omdat Peter Sagan wegens knieproblemen niet meer van start kon gaan. „Er was meteen vanaf de start zijwind en we hadden een mooie groep vluchters. Ik voel me al een aantal dagen goed en heb alles gegeven. Dat dit eruit komt, is ongelofelijk.”

Aanvallen

„Ik moest de wedstrijd hard maken en vroeg aanvallen”, aldus Politt. „Dat deed ik en we kwamen vooruit met vier man. Mijn ploegleider zei op een bepaald moment dat ik nog eens moest aanvallen en ik pakte al snel twintig, dertig seconden.” Politt noemde het de grootste overwinning die hij kan behalen en droeg die op aan zijn familie.

Landgenoot André Greipel, die ook in de kopgroep zat, gunde het zijn trainingsmaat. „Ik heb hem zien opgroeien als renner en dan is het best emotioneel als je trainingscollega voor het eerst een Touretappe wint”, aldus Greipel. „Hij was de sterkste in de vlucht en verdient het.” (ANP)