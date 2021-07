De series van week 27: Clarice, I Think You Should Leave en het slot van Atypical

Clarice

Vervolg op The Silence of the Lambs (1991) in serievorm. Een jaar na de gebeurtenissen uit die Oscarwinnende film (en het boek van van Thomas Harris) sluit FBI-agente Clarice Starling zich aan bij een team dat seriemoordenaars en zedendelinquenten opspoort. De bekende kannibaal Hannibal Lecter zit voorlopig niet in de serie. Rebecca Breeds heeft de hoofdrol die eerder werd gespeeld door Jodie Foster. Ziggo Movies & Series, elke dinsdag twee afleveringen. Ook elke maandag op Fox, 21.00 uur.

I Think You Should Leave seizoen 2

Komiek Tim Robinson is terug met zijn absurdistische sketchprogramma. De wereldvreemde typetjes van Robinson overschatten zichzelf vaak en werken zichzelf daarmee flink in de nesten. Verder is er ruimte voor satire over televisie, sociale media en het kantoorleven. Met een gastrol voor Bob Odenkirk (Better Call Saul). Netflix, 6 afleveringen.

Atypical seizoen 4

De comedyserie over de autistische jongen Sam en zijn gezin is toe aan een vierde en laatste seizoen. Sam studeert en woont voor het eerst op zichzelf, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De relatie tussen Sams zus Casey en haar vriendin Izzie begint steeds serieuzer te worden. Netflix, 10 afleveringen.

Resident Evil: Infinite Darkness

Deze geanimeerde miniserie werd gebaseerd op de populaire videogamereeks vol zombies en ander gespuis. Personages Leon Kennedy en Claire Redfield ontdekken in de serie een complot met betrekking tot het gevaarlijke T-virus. Netflix, 4 afleveringen.