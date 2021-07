Verzamelde wetenschappers: stel ‘gevaarlijke’ versoepeling Engeland uit

Wetenschappers roepen op coronamaatregelen Engeland te verlengen

Ruim honderd wetenschappers roepen de Britse premier Boris Johnson op om de coronamaatregelen in Engeland niet op te heffen vanaf 19 juli. Die volledige versoepeling kan zorgen voor „miljoenen” nieuwe besmettingen. Er kan een generatie ontstaan die chronisch last krijgt van long-Covid, schrijven de wetenschappers in het Britse medische tijdschrift The Lancet woensdag.

De verzamelde auteurs noemen de beslissing om de coronamaatregelen op te heffen - op de Freedom Day waar reikhalzend naar wordt uitgekeken - „prematuur en gevaarlijk”. De pandemie kan alleen beëindigd worden als er genoeg mensen in de bevolking immuun zijn voor het virus zodat er geen exponentiële groei aan coronagevallen ontstaat. Het is volgens de wetenschappers onwaarschijnlijk dat de benodigde vaccinatiegraad op 19 juli al behaald is.

Lees ook: Deltavariant grijpt nog om zich heen in VK, maar Johnson wil nu ‘leren leven met virus’

De groep stelt dat hoewel momenteel minder mensen overlijden dankzij de vaccinaties, een besmetting nog steeds de dood tot gevolg kan hebben „op zowel korte als lange termijn”. Kinderen en jongeren die nog niet gevaccineerd zijn, zouden disproportioneel hard geraakt worden, zowel in de risico’s voor hun gezondheid als de risico’s die scholen lopen, waardoor het onderwijs weer verstoord raakt. Daarnaast is het volgens de wetenschappers mogelijk dat er nieuwe virusvarianten ontstaan als het land te snel heropent terwijl nog niet iedereen immuun is voor het virus.