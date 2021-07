Biden: de Taliban zijn sterker dan ooit

De Taliban zijn op militair vlak sterker dan ze ooit geweest zijn sinds de inval van de Verenigde Staten in het land in 2001. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd op een persconferentie waarin hij de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan verder toelichtte.

Ondanks de toenemende militaire kracht van de Taliban verdedigde Biden zijn besluit om alle Amerikaanse troepen uit het land terug te halen. „Ik zal niet nog een generatie Amerikanen naar de oorlog sturen in Afghanistan”, beloofde hij. Volgens Biden is het Afghaanse leger sterk genoeg om de Taliban te verslaan, maar hij zei ook dat een overname van het land door de Taliban „niet onvermijdelijk” is. „Het is nu aan de Afghanen om de toekomst van hun land te bepalen”, aldus de president.

Hij riep buurlanden op om Afghanistan te helpen om een vredesovereenkomst te forceren tussen de strijdende partijen in het land. Biden is nooit een voorstander van Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan geweest. In Afghanistan wordt gevreesd voor het uitbreken van een nieuwe burgeroorlog nu Amerikaanse en andere internationale troepen zich na decennia terugtrekken uit het land.

Visumprocedure

De president liet ook weten dat de Amerikaanse militaire missie in Afghanistan op 31 augustus officieel afloopt, dan zijn volgens Biden „de doelen bereikt”. Eerder werd als streefdatum voor het einde van de Amerikaanse aanwezigheid in het land 11 september aangehouden, precies twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon. Toen die datum bekend werd begonnen veel andere landen, waaronder Nederland, aan het versneld terugtrekken van hun militairen uit Afghanistan.

Afghaanse veiligheidsfunctionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat Talibanstrijders sinds donderdag een belangrijk district in het westen van Afghanistan in handen hebben, inclusief een belangrijke grensovergang met Iran. In de afgelopen week hebben de Taliban ook al gebieden veroverd die grenzen aan Iran, Tadzjikistan, Turkmenistan, China en Pakistan.

Biden heeft ook beloofd om de visumprocedure voor Afghanen die voor het Amerikaanse leger hebben gewerkt te versnellen en de procedure voor meer personen open te stellen. Hij streeft ernaar om „iedere Afghaan die gevaar loopt na het vertrek van de Amerikanen” voor 1 september het land uit te hebben.