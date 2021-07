Wout van Aert wint zware bergrit over de Mont Ventoux

Wout van Aert heeft woensdag de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. De 26-jarige Belg van Team Jumbo-Visma kwam na 198,9 kilometer solo aan in Malaucène in het zuidoosten van Frankrijk, na onder meer twee beklimmingen van de Mont Ventoux. De beste Nederlander was Bauke Mollema (Trek-Segafredo) die knap als derde eindigde, na zijn Franse ploeggenoot Kenny Elissonde.

Van Aert zorgt met zijn memorabele overwinning in de prestigieuze bergrit ook voor het eerste dagsucces van zijn geplaagde Nederlandse ploeg. Team Jumbo-Visma zag eerder in de etappekoers zijn Sloveense kopman Primoz Roglic (zware valpartij) en zijn Nederlandse meesterknecht Robert Gesink (sleutelbeenbreuk) afvallen, terwijl woensdag ook de Duitser Tony Martin hard ten val kwam en de Ronde van Frankrijk per ambulance moest verlaten.

In het algemeen klassement blijft de gele leiderstrui in handen van de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Hij staat nog altijd ruim vijf minuten voor op zowel de Colombiaan Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) als de Deen Jonas Vingegaard, eveneens van Jumbo-Visma, die woensdag in het slot van etappe op de Mont Ventoux een succesvolle aanval plaatste op Pogacar, maar in de laatste lange afdaling werd bijgehaald. Best geklasseerde Nederlander blijft Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) op de zesde plaats met nu een achterstand van 6:16 minuten op Pogacar.