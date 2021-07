Het was omstreeks half acht ’s avonds dat hij een hard schot hoorde. „Ik keek, en zag iemand vallen. Hij bleef liggen.” Op dat moment wist de eigenaar van een pizzeria in de Lange Leidsedwarsstraat, die niet met zijn naam in de krant wil: er is iemand neergeschoten. Hij liep meteen naar de plek des onheils, al bellend met 112. „Toen zag ik dat het Peter R. de Vries was. Er was iemand bij hem, die had een deken of een jas over hem heen gelegd. Later bleek het een klant te zijn die eigenlijk hier zou komen eten.”

Een langs wandelende Peter R. de Vries, dat was een vertrouwd beeld voor de bewoners en horeca-ondernemers in de ‘Lange Leidse’, een drukke straat met eettenten en bekende horeca zoals Het Feest van Joop en het Cooldown café. De achteruitgang van de RTL Boulevard-studio zit aan het begin van de straat, de garage waar de gasten parkeren zo’n vijfhonderd meter verderop. „Hij groette altijd als hij langs kwam”, zegt de pizzeria-eigenaar.

Bewoner Tim, die niet met zijn achternaam in de krant wil, hing „moe op de bank” toen hij de schoten hoorde. „Ik dacht meteen: dat moet iets met Peter R. de Vries zijn. Ik ben niet meteen gaan kijken, dat leek me ongepast.” Kort daarop zag hij in de buurtapp dat het inderdaad om De Vries ging. „Ik keek uit het raam en zag iemand liggen. Een buurvrouw zat ernaast en hield zijn hand vast.”

Bloemen, kaarsen en Ajax-tenue

Normaal gesproken is het op een woensdagochtend rustig in de Lange Leidsedwarstraat, op wat leveranciers en klussers na. Nu is het er vol met cameraploegen en fotografen. Buurtbewoners zitten op hun stoepje of in het raam en kijken ernaar. Voor de parkeergarage waar De Vries is neergeschoten ligt een steeds verder uitdijende hoop bloemen, kaarsen en zelfs een Ajax-tenue. ‘Vecht Peter’, staat op een van de kaartjes. Op een ander: ‘Voor Peter. Overleef!’

In de ‘Lange Leidse’ is het vaker hommeles, zeggen buurtbewoners en ondernemers. Je zit hier middenin een uitgaansgebied. „Ik werk hier al dertig jaar, dit was niet het eerste schot”, zegt de pizzeria-eigenaar. Bewoner Tim heeft ook het nodige meegemaakt: schoten in de lucht, galopperende politiepaarden. Hij wijst omhoog langs de gevel: „Er hangen hier niet voor niets zoveel camera’s.”

Maar toch, een moordaanslag bij daglicht – dat hebben ze hier nog niet eerder meegemaakt. Het duurde niet lang of de politie had de straat volledig afgezet met linten. De klandizie op het terras bij de pizzeria, vertelt de eigenaar, moest vertrekken of naar binnen verkassen.

Wat Tim „echt respectloos” vond, waren de sensatiezoekers die meteen op de plaats van de aanslag afkwamen. „Ik hoorde mensen grappend tegen elkaar zeggen: ‘Is hier iemand gepompt?’ Er stond ook meteen iemand met een camera een filmpje op te nemen, voor Instagram ofzo. En er gingen allerlei filmpjes rond op sociale media.”

‘Journalist van de buitencategorie’

In de loop van de woensdagochtend dijt de bloemzee steeds verder uit. Tom van Blommenstein stapt op zijn fiets nadat hij heeft een zonnebloem heeft neergelegd. Hij noemt De Vries „een journalist van de buitencategorie”, die „opkomt voor de little men” en „knokt voor wat waar is en rechtvaardig”. Yamo Zemar-Groen, eigenaar van een barbierszaak verderop in de Jordaan, heeft een gladiool achtergelaten. „Gladiool komt van ‘gladius’, Latijn voor zwaard. Ik hoop dat De Vries net zo sterk is als een zwaard.”

In de buurtappgroep ging de hele avond „van alles rond”, zegt bewoner Tim. „Het is het allerheftigst geweest voor de mensen die er tegenover wonen. Die zaten eerste rang terwijl er gereanimeerd werd.” Gelukkig is de buurtapp in dit soort situaties „goed voor de verbondenheid”, zegt hij. „Vanochtend vroeg iemand: heeft iedereen wel lekker geslapen?”