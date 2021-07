‘Taliban verdrijven Afghanen met geweld uit woningen’

De Taliban hebben tijdens de verovering van Afghaanse districten de afgelopen weken inwoners van verschillende plaatsen met geweld uit hun huizen verdreven. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch woensdag. De Taliban is sinds de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan aan een opmars in het noorden van het land bezig. De extremistische groepering zou eind vorige week zeker een kwart van het land in handen hebben.

Volgens waarnemers van de mensenrechtenorganisatie verdrijven Taliban-strijders Afghaanse inwoners uit hun huizen als vergelding voor het samenwerken met de Afghaanse regering. Deze woningen zouden zijn geplunderd en in brand gestoken, onder meer eind juni in de plaats Bagh-e Sherkat in de provincie Kunduz. Volgens Human Rights Watch zijn militanten de plaats binnen gevallen met luidsprekers, die inwoners bedroegen hun huizen binnen twee uur te verlaten. Ongeveer vierhonderd families zijn de stad ontvlucht, zo meldt Human Rights Watch op basis van gesprekken met voormalige bewoners.

Eindeloze oorlog

De mensenrechtenorganisatie stelt dat de Taliban zich daarmee schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. „De vergeldingsaanvallen van de Taliban op burgers die geacht worden de regering te hebben gesteund, zijn een onheilspellende waarschuwing voor toekomstige wreedheden”, zegt Azië-directeur Patricia Gossman. „De Taliban moeten alle aanvallen op burgers staken, en de Verenigde Naties en regeringen die aandringen op een hervatting van de vredesonderhandelingen moeten hen daartoe aansporen.”

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in april aan dat de Verenigde Staten zich nog dit jaar terug zullen trekken uit Afghanistan, waar ze zich sinds 2001 bevinden. Daarmee moet de „eindeloze oorlog” volgens hem gestaakt worden. De afgelopen weken is de terugtrekking in een stroomversnelling gekomen: vorige week zouden zeker 4.800 van de 7.000 internationale, niet-Amerikaanse militairen het land al hebben verlaten. De VS verlieten vorige week zelf Bagram, waar de belangrijkste luchtmachtbasis in de strijd tegen de Taliban stond. In Afghanistan wordt gevreesd voor het uitbreken van een nieuwe burgeroorlog vanwege de terugtrekking van de troepen.