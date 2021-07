Surinaamse schrijvers in een kooi van onafhankelijkheid

Een doeltreffend initiatief; de on-line tentoonstelling van het literatuurmuseum in Den Haag, over Surinaamse schrijvers, de weg naar een onafhankelijke literatuur. Veel Surinamers werden niet alleen ‘tot slaaf gemaakt’, zij schiepen gelukkig zelf ook.

In 1975 werd het land onafhankelijk. Vijf Surinaamse schrijvers, die gedurende de twintigste eeuw beeldbepalend waren, worden eruit gelicht. Het is een veelzeggend rijtje van vijf. Anton de Kom (1898-1945), de verzetsman en schrijver van Wij slaven van Suriname wordt nu als de belangrijkste auteur gepresenteerd. In Nederland is hij opgenomen in de officiële canon, sinds 1983 draagt de Universiteit van Suriname zijn naam, dankzij de toe-eigening door Bouterse.

Dichter/onderwijzer Trefossa. Foto Nationaal Archief Suriname

In 1975 zou het rijtje anders zijn geweest. ‘Srefidensi’ (onafhankelijkheid) is bijvoorbeeld een woord dat voor het eerst op schrift werd gesteld door dichter/onderwijzer Trefossa. Ook hij maakt deel uit van de vijf uitverkorenen, en zeker in Suriname zelf was hij vóór de onafhankelijkheid populair, als een van de mensen die geloofden in Suriname en in het gebruik van het Sranan. Trefossa (1916-1975) schreef het Surinaamse Volkslied, waarvan tegenwoordig het eerste couplet in het Sranan wordt gezongen. Hij stierf in januari 1975, negen maanden voordat de Nederlandse vlag zou worden gestreken.

In 1975 zou Anton de Kom niet speciaal als literator worden gezien. Eerder als de man die onvermoeibaar streed tegen het kolonialisme en de uitbuitingsverhoudingen in Suriname, Nederland en het voormalig Nederlands Indië.

Grote belofte

De grote belofte in 1975 was de nu wat vergeten schrijfster Bea Vianen; zij was de eerste Surinaamse vrouw die werd uitgegeven door ‘een algemeen Nederlandse uitgeverij’: haar roman Sarnami, hai, uit 1969. Juichende kritieken in Nederland, waar zij op dat moment woonde: ze gold als de grote Surinaamse ontdekking. Strafhok, een ander boek, stond op de literatuurlijst van de Surinaamse middelbare school na 75.

Nu zijn het vooral connaisseurs van die literatuur die haar nog lezen. Na groot succes raakte ze teleurgesteld in Nederland. „Ik heb er zo stilletjes aan wel een beetje genoeg van om me steeds te richten naar een Nederlands publiek. Ik vind dat nu de Nederlanders mij ook maar moeten begrijpen.” Twee generaties later zeggen zwarte en gekleurde Nederlandse jongeren het haar na, niet vragend maar eisend. Vianens terugkeer naar Suriname zorgde niet voor een heropleving van haar literaire werk. Door deze tentoonstelling krijgt ze weer de aandacht die ze verdient.

Stamvader

Albert Helman, (1903-1996) de schrijversnaam van Lou Lichtveld, gold in 1975 juist als de stamvader van de Surinaams-Nederlandse literatuur – misschien wel meer in Nederland dan in Suriname. In zijn bekendste roman Zuid- Zuid-West (1926) beschrijft hij Suriname als ‘een klein vergeten hoekje van Zuid-Amerika’.

De samenstellers van deze tentoonstelling zeggen over de door hen gekozen schrijvers „hoeveel zij betekend hebben voor de onafhankelijkheid van hun land”. Maar Helman was zeer ambivalent over die onafhankelijkheid. Al dat gepraat over ‘autonomie’ vond hij overdreven. Een veelzeggend citaat van hem, vilein, en ook badinerend: „De man op straat in Suriname verstaat ‘automoni’: geld voor een auto.” Ook de wetenschapper Rudie van Lier, de vijfde schrijver in deze tentoonstelling, deelde die scepsis.

Het is jammer dat er is gekozen voor de kooi van de ‘politieke onafhankelijkheid’. Zonder ze in die kooi te proppen waren deze schrijvers nog beter tot hun recht gekomen.

Tentoonstelling Surinaamse schrijvers.De weg naar een onafhankelijke literatuur. Online tentoonstelling op literatuurmuseum.nl ●●●●●