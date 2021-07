Somber en in de tegenwoordige tijd verslag doen over de aanslag op Peter R. de Vries

Het verjaardagsfeest van Gordon was het hoofdonderwerp van RTL Boulevard. Peter R. de Vries was, ongeschoren, naar de studio gekomen om zijn licht te laten schijnen over de moord op de Amsterdamse kapper Seif Ahmed, die in 2019 voor de ogen van zijn veertien maanden jonge dochtertje was doodgeschoten. Het was maar goed dat het kind nog zo klein was, zei De Vries. Nu zou ze waarschijnlijk geen herinneringen aan het moment hebben.

Drie kwartier na het einde van de Boulevard-uitzending brak het nieuws over de aanslag op De Vries in over de volle breedte van het tv-aanbod. Het NOS Journaal kon de schietpartij nog net in de reguliere uitzending melden. Op SBS6 onderbrak Wilfred Genee een druk gesprek over het bondscoachschap met het bericht, waarna bleek dat de mannen van VI Oranjezomer met stomheid geslagen kunnen zijn. RTL4 kwam halverwege Goede tijden, slechte tijden met een extra journaal.

In het hart getroffen

Die zender begon nog aan Kopen zonder kijken, maar maakte dat programma niet af: even voor negen uur nam de nieuwsredactie de uitzending over. Die scheerde steeds langs die ene vraag van leven en dood. Op internet rondgepompte beelden van het slachtoffer werden niet getoond, maar iedere spreker die de beelden had gezien, deed met grote somberheid verslag: „Hij lag languit op zijn rug, met bebloed hoofd. Het zag er afschuwelijk uit.” Het klassieke „wachten op nieuws” voelde als wachten op een doodsbericht.

Na tienen vloeide het nieuws over in de verlengde talkshow Humberto, waar nogal wat journalisten en advocaat Theo Hiddema te gast waren. Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ zei dat zijn beroepsgroep in het hart was getroffen. Er waren mooie fragmenten van De Vries, de journalist die zich allang niet meer kon neerleggen bij de misstanden waarvan hij verslag deed – zo ontstond er de sfeer van een necrologie. Presentator Humberto Tan versaagde niet in het corrigeren van gasten die in de verleden tijd over De Vries spraken. Aan Tans tafel mocht het lot niet worden getart.

Theo Hiddema maakte intussen duidelijk dat terughoudendheid niet zijn core business is. Hij babbelde op basis van onduidelijke bronnen over aantallen kogels, waar die terecht waren gekomen, het lage IQ van de daders, wraakzucht en nog het een en ander. Later kreeg hij het aan de stok met journalist Danny Ghosen, die met rode ogen was aangeschoven. Ghosen verwees in een gesprek over de onveiligheid van journalisten naar tegen de pers gerichte retoriek van Hiddema’s Forum voor Democratie. Hiddema vond dat die niet zomaar met deze aanslag verbonden kon worden en had daar geen ongelijk in.

Woede en verdriet

Zeer in de geest van Peter R. de Vries zelf liepen er veel dingen door elkaar heen, zeker in een ingelaste uitzending van Op1. Dat programma had net wat veel haantjes uit de kaartenbak gevist, die hun woede en verdriet over de situatie om leken te zetten in aanvallen op elkaar. In alle programma’s ging het van persoonlijke anekdotes naar debatten over journalistiek en analyses van georganiseerde misdaad. De Vries is het immers allemaal: journalist en belangenbehartiger, vertrouwenspersoon van een kroongetuige en Bekende Nederlander – en dan zweefde hij ook nog in het schemergebied tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Nieuws kwam uiteindelijk op de persconferentie van de Amsterdamse burgemeester Halsema, die De Vries een held noemde en zei dat hij „vocht voor zijn leven”. Humberto Tan, die vertelde eerder op de avond de zoon van De Vries te hebben gesproken, vatte zijn eigen uitzending in twee woorden samen: „Het raakt.” In de tegenwoordige tijd.