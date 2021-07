Pentagon verscheurt miljardencontract met Microsoft waar Trump zich mee bemoeide

Het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt een langdurig contract van 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) in dat in 2019 onder druk van de toenmalige president Trump aan Microsoft zou zijn toegewezen. Het softwarebedrijf zou de cloudinfrastructuur leveren voor het JEDI-project (Joint Enterprise Defense Infrastructure).

Dinsdag maakte het Pentagon de hernieuwde aanbesteding bekend. De officiële verklaring luidt dat het enorme IT-project bijgeschaafd moet worden, vanwege technische innovaties. Op de achtergrond speelt een rechtszaak die techgigant Amazon aanspande tegen de aanbestedingsprocedure.

Een Amerikaanse rechter had naar aanleiding van Amazons klacht in februari 2020 besloten dat de voorbereidingen voor het tienjarige contract moesten worden stilgelegd. Het Pentagon slaagde er niet in die juridische ban te doorbreken.

Amazon, marktleider in cloudinfrastructuur en ogenschijnlijk favoriet bij de aanbesteding, stelt dat voormalige president Trump zich uit persoonlijke overwegingen bemoeide met de toewijzing van het contract. Trump drong er in juni 2019 bij het Pentagon op aan om het contract te heroverwegen en Amazon daarbij over te slaan.

Trump bezwoer dat hij een stortvloed aan klachten had ontvangen van bedrijven Microsoft, Oracle en IBM, die ook meedongen naar het lucratieve overheidscontract. Maar het valt niet uit te sluiten dat hij zijn persoonlijke aversie tegen Amazon liet meespelen.

Trump had zijn vizier al langer op Amazon gericht. Hij had een onverholen hekel aan Amazon-oprichter Bezos, eigenaar van The Washington Post. Die krant was in de ogen van Trump een „verspreider van nepnieuws”. Hij noemde Bezos in tweets „Jeff Bozo” - een bozo is een onnozel persoon.

Lees ook: Amazon wil Trump verhoren om misgelopen cloudcontract

Bezos, op zijn beurt, beloofde de toenmalige presidentskandidaat Trump in 2015 al een plek aan boord van zijn Blue Origin raket, om hem de ruimte in te kunnen sturen. Nu doet Bezos dat zelf: hij maakt binnenkort een eerste ruimtevlucht in zijn eigen raket. Donald Trump is voor zover bekend niet aan boord.

Eén cloud is geen cloud

Het JEDI-project was in het leven geroepen om de huidige situatie – een kluwen aan kleinere cloudovereenkomsten – te vereenvoudigen. Het is overzichtelijker om IT-diensten te combineren in één cloudomgeving. Maar het is risicovol om helemaal op één dienstverlener te vertrouwen. De datacentra van Microsoft Azure of Amazon Web Services zijn niet altijd storingsvrij, zoals in het verleden bleek.

De nieuwe aanbesteding is omgedoopt in Joint Warfighter Cloud Capability. Het Pentagon wil nu van meet af aan dat applicaties van legeronderdelen in meerdere, verschillende cloudomgevingen tegelijk kunnen werken. De technologie voor zo’n ‘multicloud’ is de laatste jaren sterk verbeterd.

De groeiende cyberdreiging vraagt om robuuste computernetwerken. „Amerika moet dominant blijven in zowel traditionele als niet-traditionele oorlogen”, aldus John Sherman, verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur van het ministerie van Defensie.

Amazon kan dus weer meedingen naar het contract, dat beperkt blijft tot vijf jaar. Ook Microsoft is een gedoodverfde kandidaat. Het bedrijf legt zich overigens bij de beslissing van het Pentagon neer. Andere partijen, zoals Google Cloud, IBM of Oracle, hebben tot oktober de tijd om zich voor het overheidscontract in te schrijven.

Het JEDI-project is niet het enige voorbeeld dat Trump persoonlijke voorkeuren liet doorschemeren bij techdeals. Zo sprak hij zich uit voor Oracle als kandidaat om de Amerikaanse onderdelen van TikTok over te nemen. Oracle is het IT-bedrijf van Larry Ellison, een multimiljardair die de Trump-campagne steunde. De door Trump verlangde opsplitsing van de Chinese socialemedia-app TikTok is door zijn opvolger Joe Biden op de lange baan geschoven.