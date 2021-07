‘Oud-politiechef Eric Adams wint voorverkiezing Democraten voor burgemeester New York’

De gematigde politicus en oud-politiechef Eric Adams heeft de Democratische voorverkiezingen gewonnen voor het burgemeesterschap in New York. Dat verklaarde persbureau AP dinsdagavond (Amerikaanse tijd) na het tellen van de afwezige stembiljetten. Uit deze voorlopige uitslag blijkt dat zijn tegenstanders Adams niet meer in kunnen halen. Achter Adams eindigde topambtenaar Kathryn Garcia met 8.400 stemmen minder, een marge van slechts 1 procentpunt.

Adams, momenteel stadsdeelvoorzitter van Brooklyn, was de eerste keuze van 31 procent van de kiezers. The New York Times noemde de voorverkiezingen een van de belangrijkste verkiezingen van deze generatie. Het aantal geregistreerde Democraten is in de stad veruit in de meerderheid, waardoor er een grote kans is dat de Democratische burgemeesterskandidaat de verkiezingen in november wint.

Deze nieuwe burgemeester moet New York leiden in de economische vooruitgang na de coronacrisis en heeft de taak om vuurwapengeweld in de stad terugdringen. Het aantal moorden steeg het afgelopen jaar met 30 procent ten opzichte van 2019 en in het eerste halfjaar van 2021 nam het bloedvergieten nog eens met 24 procent toe. Adams was de enige kandidaat in de voorverkiezingen van de Democraten met een politieachtergrond. Als hij de verkiezingen in november wint, wordt hij de tweede zwarte burgemeester van New York. Hij zette de veiligheid van de stad bovenaan zijn agenda en wil het ‘stop-en-fouilleer-beleid’ herinvoeren. Onder progressieve Democraten is dit een omstreden politiemethode, omdat niet-witte burgers relatief vaker worden aangehouden.

Volgens Adams was het niet zomaar een campagne; het was „een beweging van New Yorkers uit de arbeidersklasse in alle vijf de stadsdelen die opkomen voor een veiligere, sterkere en gezondere stad”. De huidige burgemeester Bill de Blasio (Democratische Partij) werd verkozen in 2013. Na twee termijnen kon hij deze verkiezingen niet herkozen worden. Uit een poll van Spectrum News NY1/Ipsos begin juni bleek dat de New Yorkers niet erg enthousiast meer waren over hun burgemeester. Het werk van De Blasio werd in oktober goedgekeurd door 49 procent van de New Yorkers. In juni was dit nog 37 procent.

