Opnieuw meerdere oppositieleden opgepakt in Nicaragua

De politie in Nicaragua heeft maandag en dinsdag zes leden van de oppositie opgepakt, waaronder presidentskandidaat Medardo Mairena. Dat meldt persbureau AP. In ruim een maand tijd zijn er nu zeker 27 oppositieleden in Nicaragua opgepakt. Allemaal worden ze ervan beschuldigd de onafhankelijkheid en soevereiniteit van het Midden-Amerikaanse land te ondermijnen, volgens een recent aangenomen wet.

Mairena was net als twee andere gearresteerden leider van de boerenbeweging die in 2018 in opstand kwam tegen Ortega. Die demonstraties werden hard neergeslagen door de autoriteiten, zeker tweehonderd demonstranten kwamen daarbij om het leven. Volgens de Nicaraguaanse politie hebben Mairena en de twee andere boerenleiders zich schuldig gemaakt aan moord en ontvoering van politieagenten en burgers tijdens die protesten.

Dezelfde beschuldigingen kreeg Lesther Alemán te horen. Alemán, die zich ook zou beraden op een mogelijke kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen, was in 2019 teruggekeerd uit ballingschap uit de VS nadat hij tijdens de protesten tegen Ortega een leidende rol speelde. Sinds zijn terugkeer naar Nicaragua woonde Alemán in zogeheten safe houses om vervolging door de autoriteiten te voorkomen.

Lees ook: Hoe steel je een verkiezing? Daniel Ortega en zijn vrouw weten het

Nieuwe termijn veiligstellen

Met de arrestaties van oppositieleden probeert de 75-jarige president Daniel Ortega te voorkomen dat ze mee kunnen doen aan de presidentsverkiezingen. Wie wil meedoen, moet zich voor 2 augustus inschrijven en alle opgepakte kandidaten zullen in ieder geval tot die datum vast blijven zitten. Mocht Ortega de presidentsverkiezingen, die in november worden gehouden, weten te winnen dan is dat zijn vierde termijn. Eerder was hij president tussen 1979 en 1990, waarna hij in 2007 terugkeerde op het hoogste politieke podium. Zijn vrouw Rosario Murillo is inmiddels vicepresident van het land en ook zijn kinderen zitten op invloedrijke posities.

Volgens EU-diplomaat Josep Borrell is de tijd mogelijk gekomen om strengere maatregelen te nemen tegen het regime van Ortega. In het Europees Parlement zei Borrell dinsdag: „de situatie is zo extreem geworden dat de lidstaten concretere maatregelen zullen moeten bestuderen, en niet alleen ‘nu is het genoeg, meneer Ortega”. Eerder riepen Argentinië en Mexico al hun ambassadeurs terug uit het land.