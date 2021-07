Ontketende Pool doet Wimbledon-droom Federer uiteenspatten

Roger Federer heeft mogelijk zijn laatste tenniswedstrijd gespeeld op het door hem zo geliefde ‘heilige’ gras van Wimbledon. De 39-jarige Zwitserse recordkampioen ging woensdag in de kwartfinales ongenadig hard onderuit tegen zijn 24-jarige Poolse tegenspeler Hubert Hurkacz, die Federer vooraf nog als zijn idool bestempelde. Na drie ‘straight sets’ en een uur en 48 minuten spelen was het al gedaan in Londen: 6-3, 7-6(4), 6-0.

Waar de ontketende Hurkacz nooit eerder de kwartfinales haalde van het prestigieuze Britse tennistoernooi, werd Federer in 2017 recordhouder met liefst acht eindzeges. De Zwitser kwakkelt de laatste jaren echter met blessures en onderging in 2020 tot tweemaal toe een knieoperatie. Na ruim een jaar revalidatie maakte hij dit voorjaar zijn rentree. In juni trok hij zich na drie gewonnen wedstrijden plots terug op Roland Garros, om zijn lichaam rust te gunnen en zich optimaal voor te bereiden op ‘zijn’ Wimbledon. Na de roemloze aftocht zei Federer nog niet te weten of dit zijn laatste Wimbledon was. Hij gaat daar „rustig over nadenken”.

Met de onverwachte nederlaag in Londen verdwijnt tevens Federers kans om zijn vier jaar jongere Spaanse rivaal Rafael Nadal voorbij te streven als recordwinnaar van grandslamtoernooien. Beide tennislegendes staan nu op twintig titels, maar worden op de huid gezeten door de 34-jarige Novak Djokovic (19 titels). De Servische nummer één van de wereld, die de laatste twee edities van Wimbledon won, plaatste zich woensdag wel voor de halve finales in Londen.