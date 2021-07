Nachtmerrie van zijn familie werd dinsdagavond werkelijkheid

Dinsdag 18.35 uur

De uitzending van televisieprogramma RTL Boulevard begint met de aankondiging dat Gordon zijn vertrek uit Nederland naar Dubai groots viert. In beeld verschijnen twee mannen die over een zandpad in Blaricum lopen, verkleed in djellaba’s en rood-witte keffiyehs op het hoofd. Terwijl hij tegen het bureau leunt kijkt Peter R. de Vries – vaste gast van Boulevard – stoïcijns voor zich uit.

De misdaadverslaggever draagt een beige pak met zwart, opengeknoopt overhemd. Hij is er vanavond om te praten over de moord op de 34-jarige kapper Seif Ahmed uit Amsterdam. Die werd bijna twee jaar geleden met een schotwond in het hoofd dood in zijn auto gevonden, met zijn 14 maanden oude dochtertje in de Maxi-Cosi. „Afschuwelijk”, vindt De Vries, die uitlegt waarom de verdachte „de schijn meer dan tegen zich heeft”. Er volgt een opsomming. Het laatste punt dat De Vries maakt, is dat de verdachte zijn app-conversatie met Seif meteen gewist heeft. „Ook daar heeft hij weer een heel mistig verhaal over.” Presentatrice Marieke Elsinga rondt het item af. „Dank je wel Peter.”

Dinsdag rond 19.30 uur

De studio van RTL Boulevard is gevestigd aan het Leidseplein in Amsterdam. Daarachter ligt de Lange Leidsedwarsstraat: een smalle straat met de uitgang van een parkeergarage. Mensen in de buurt horen vijf schoten.

Dinsdag 19.41 uur

Burgernet verstuurt een bericht over de omgeving van de Leidsestraat en Spiegelstraat. „Een man lichtgetint klein tenger postuur donkgroen jas met camouvlekken zw pet, niet zelf benaderen Tips? Bel nu 112”

Dinsdag 19.46 uur

Kort daarna meldt de politie Amsterdam zich op Twitter. „Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n).”

Dinsdag: 20.59 uur

Ruim een uur later blijkt wie de man is. „Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten”, meldt de politie in een persbericht. „Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en vecht daar momenteel voor zijn leven.”

Dinsdag rond 21.30 uur

In Breda duiken zwaarbewapende politieagenten op bij het kantoor van advocaat Peter Schouten, melden lokale media. Samen met advocaat Onno de Jong en vertrouwenspersoon De Vries vormt Schouten een trio dat kroongetuige Nabil B. bijstaat in het Marengo-liquidatieproces tegen zeventien verdachten, onder wie Ridouan Taghi.

Dinsdag 23.10 uur

Op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie, zeshonderd meter van de plek waar De Vries is neergeschoten, geven burgemeester Femke Halsema, hoofdcommissaris Frank Paauw en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer een persconferentie. „Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid”, zegt Halsema. „Hij houdt de opsporingsorganisaties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar.”

Lees ook: Nooit eerder is Peter R. zo serieus genomen

Paauw vertelt dat de politie even voor half acht de melding van de schietpartij kreeg. Aan de hand van getuigeninformatie wordt vervolglens de waarschijnlijke vluchtauto op de A4 ter hoogte van Leidschendam klemgereden. „Wij denken dat hier ook een mogelijke schutter bij zit”, zegt Pauw. Beelden van die aanhouding die op sociale media circuleren, tonen een grijze Renault Megane met gemaskerde agenten van de Dienst Speciale Interventies eromheen. Een derde verdachte is in Amsterdam aangehouden.

Volgens De Beukelaer laat de aanslag zien dat „de criminaliteit verhardt”. Vragen over De Vries’ beveiliging beantwoordt de hoofdofficier niet. „U weet dat wij daar in de regel geen mededelingen over doen. Ik kan dat nu ook niet doen.”

Dinsdag rond 23.40 uur

In de hal van zijn ministerie geven demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en premier Mark Rutte een korte persconferentie. „We zullen er alles aan doen om de feiten boven tafel te krijgen”, zegt een geëmotioneerde Grapperhaus. Hij struikelt over zijn woorden als hij vertelt dat we er nu vooral moeten zijn „voor een man die vecht voor zijn leven”.

Woensdag 10.43 uur

De Amsterdamse politie meldt dat de aangehouden verdachten van de schietpartij een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit uit Maurik (zo’n dertig kilometer onder Utrecht) en een 21-jarige man uit Rotterdam zijn. Bij huiszoekingen in Tiel, Maurik en Rotterdam heeft de politie munitie en ‘gegevensdragers’ zoals mobiele telefoons in beslag genomen. De twee verdachten mogen geen contact met de buitenwereld hebben. Zij worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man die in Amsterdam werd aangehouden is vrijgelaten en niet langer verdachte.

De Pool uit Maurik is Kamil E. zo valt af te leiden uit informatie van De Gelderlander, die de straat bezocht waar vannacht om 3 uur een politie-inval plaatsvond. Vorige maand richtte E. nog zijn eigen klusbedrijf op, bekwaam in de montage van vliesgevels en kozijnen. Op zijn WhatsApp-foto staat E., een kleine gedrongen man met tatoeage in de nek, te kickboksen. In 2019 woonde hij nog in Polen, blijkt uit amateurvoetbaluitslagen.

Lees ook: Peter R. de Vries geweigerd als adviseur van kroongetuige Nabil B.

Woensdag 11.37 uur

Zoon Royce de Vries plaatst een bericht op Twitter: „Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie.”

Woensdag 18.35 uur

RTL Boulevard staat in het teken van De Vries. Albert Verlinde vertelt hoe De Vries na de uitzending altijd „meteen weg” gaat. „Wij blijven halsstarrig in de tegenwoordige tijd praten.” Programmadirecteur Peter van der Vorst vertelt dat De Vries nog steeds vecht voor zijn leven. „We bidden met zijn allen voor een wonder.”