Nederland is ‘unicorn’ rijker: Bunq na investering meer dan miljard waard

Bunq-oprichter Ali Niknam (39) zou „nog liever een nier verkopen, dan een externe financier erbij halen”. De topman van de jonge onlinebank zei dit in 2015 tegen Het Financieele Dagblad . Bemoeienis van zo’n geldschieter van buiten maakt het namelijk „onmogelijk om je ideologie zuiver te houden”, aldus Niknam.

De tijden zijn veranderd. Deze donderdag maakt het Amsterdamse Bunq (252 werknemers, omzet en aantal klanten onbekend) dat de Britse investeerder Pollen Street Capital 193 miljoen euro in de bank steekt, in ruil voor ruim 10 procent van de aandelen. Onderdeel van de deal is dat Bunq ook de particuliere Ierse kredietverstrekker Capitalflow Group overneemt voor 141 miljoen euro.

Met deze investering voegt Nederland opnieuw een bedrijf toe aan het rijtje unicorns: snelgroeiende techbedrijven met een waarde van boven de 1 miljard dollar. Overschrijden van die grens geldt als statussymbool onder techbedrijven, en het helpt nieuwe investeerders aan te trekken. De Amsterdamse betaaldienstverlener Mollie bereikte die mijlpaal vorige maand, nadat het bij investeerders 665 miljoen euro had opgehaald.

Bunq werd opgericht in 2012, kort na de financiële crisis, met het doel bankieren revolutionair te veranderen. Drie jaar later kreeg Bunq een bankvergunning. Het was voor het eerst in 35 jaar dat De Nederlandsche Bank de vergunning aan een nieuwe partij verstrekte. Een bank zonder filialen, die bankieren volledig vanuit een app benaderde, was destijds ongekend. Inmiddels hebben reguliere banken Bunq op veel vlakken bijgehaald.

Bunq, actief in dertig Europese landen, is met de investering door Pollen Street Capital 1,6 miljard euro waard gebleken. Het maakt oprichter Niknam, die alle andere aandelen bezit en de verliezen van Bunq al jaren dekt met de winst van zijn techbedrijf TransIP, in één klap miljardair.

Lees ook een interview met Mollie-topman Adriaan Mol: „Ik vind het niet leuk om de baas te zijn en ben er niet goed in.”

Ooit zou u liever een nier verkopen dan geld aannemen. Wat is er gebeurd?

„Als bedrijf ga je verschillende fases door. In het begin probeer je vooral iets moois neer te zetten. We zien nu dat we voor een groep gebruikers zoveel waarde hebben dat ze ons echt elke dag gebruiken. Daardoor realiseerden we ons: oké, we zijn ergens. We hebben wat testjes gedaan in Frankrijk en Duitsland en zagen dat we daar ook aanslaan. Om die markten te veroveren, heb je geld nodig. De droom daarna is de Verenigde Staten. Maar goed: één stap tegelijk.”

Jullie kopen ook een Ierse kredietverlener. Is dat om iets te doen met al dat spaargeld dat jullie oppotten?

„We groeien snel, de spaardeposito’s verdubbelen elk jaar. Als we daar niets mee doen, kost ons dat geld. [Bunq stalt spaartegoeden bij de Europese Centrale Bank en betaalt daar negatieve rente over.] Daarom zijn we eind vorig jaar in hypotheken gestapt. Dit is een soort vervolg daarop.”

Heeft u vaak investeerders de deur moeten wijzen?

„In drukke tijden meerdere keren per dag en in rustige tijden eens per week. Dat is ook logisch. Er zijn in Europa niet veel onlinebanken, zoals Monzo, Revolut, N26 en Bunq. Die andere jongens zijn enorm groot [het Britse Revolut heeft 15 miljoen klanten] en hebben al kapitaal aangetrokken. Investeerders willen graag meedoen, en dan is Bunq een logische keuze. Maar het moment moet voor beide partijen goed zijn.”

Winst maken vond u nooit zo belangrijk. Nu maken jullie voor het eerst winst.

„We hebben in april onze eerste winstmaand gehad. Een enorme opluchting, ook voor mij inmiddels. Als de pater familias van het bedrijf heb ik ook de plicht ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Tijdens de coronacrisis was het toch redelijk onzeker, en zijn we wat voorzichtiger omgegaan met onze investeringen. Door de overname van Capitalflow verwachten we eind dit jaar consequent winstgevend te worden.”

Hoe belangrijk is dat voor u?

„Tot nu toe zei ik altijd: ik vind winst maken niet belangrijk. Ik kon de verliezen altijd financieren met TransIP [een domeinnaamprovider die Niknam in 2003 oprichtte]. Nu zijn we bijna tien jaar onderweg en heb ik inmiddels 98,9 miljoen van mijn eigen geld in Bunq geïnvesteerd.”

Dat is niet niks.

„Je moet je voorstellen dat je de Staatsloterij wint, vervolgens nog een keer de Staatsloterij wint en dan al dat geld inzet op één bedrijf. Dat is wat hier is gebeurd.”

En al die verliezen gingen al die tijd van uw persoonlijke rekening af?

„Ja, klopt. Dat heb ik altijd gedaan, omdat we bij Bunq belangrijke dingen doen. Ik ben er trots op. We zijn zó ver gekomen; nu is het belangrijk dat Bunq op eigen benen gaat staan.”