Motoragent omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen in Rotterdam

Een motoragent is woensdagmorgen omgekomen bij een aanrijding in de Rotterdamse Waalhaven. De agent van de Rotterdamse politie kwam op een kruising tussen de Eemlandweg en de Waalhavenweg in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen reed door na de aanrijding. Inmiddels is de vrachtwagen teruggevonden en een verdachte aangehouden door de politie.

De politie onderzoekt of de aangehouden man de chauffeur is van de vrachtwagen. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. Op Twitter meldt de Rotterdamse politie dat de impact op de eenheid „enorm” is. Het onderzoek naar de aanrijding wordt gedaan door de politie Den Haag.