Meerderheid Tweede Kamer erkent misdaden IS tegen Yezidi’s als genocide

De Tweede Kamer heeft er dinsdag mee ingestemd de misdaden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) tegen de Yezidi’s te bestempelen als genocide. Een meerderheid van de Kamer stemde voor de motie ingediend door CDA-Kamerlid Anne Kuik, waarmee het bevestigt dat IS „misdaden tegen de menselijkheid” heeft begaan.

Eerder namen het parlement in België, het Europees Parlement en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden al soortgelijke moties aan. De Yezidi’s werd in de zomer van 2014 het doelwit van een terreurcampagne door Islamitische Staat, toen de terreurgroep de noordelijke Sinjar-regio veroverde, waar een groot deel van de een religieuze minderheid woonde. Zeker vijfduizend Yezidi’s kwamen bij de slachtingen door IS om het leven en nog eens zevenduizend mensen, met name vrouwen en kinderen, werden door IS ontvoerd en tot slaaf gemaakt.

Daarnaast kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang met honderdduizenden Yezidi’s die het geweld in de regio probeerden te ontvluchten. Hoewel een deel na de val van het kalifaat in 2017 is teruggekeerd naar de regio, wacht het volk nog steeds op gerechtigheid. De aangenomen motie in de Tweede Kamer zou moeten bijdragen aan internationale druk op de kwestie.

