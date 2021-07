We fietsen door Duitsland en komen in een konditorei. De vrouw die ons bedient reageert lyrisch als ze hoort dat wij uit Nederland komen: „Ihr habt ja Máxima!” Achter ons klinkt een vrouwelijke bromstem: „Wir haben Angela.”

