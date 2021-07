Dit is er tot nu toe bekend over de aanslag op het leven van misdaadjournalist Peter R. de Vries:

Dit schrijven de kranten over de aanslag op Peter R. de Vries

Nederlandse en buitenlandse media staan woensdag uitgebreid stil bij de aanslag op Peter R. de Vries dinsdagavond. Van stoppen met de misdaadjournalistiek wilde De Vries niks weten, schrijft De Telegraaf. „Nabestaanden van slachtoffers van de misdrijven waarin De Vries zich vastbeet, lopen met hem weg. Als Peter zich met je zaak gaat bemoeien, dan weet je zeker dat die niet in de vergetelheid zal verdwijnen.”

In die zaken was De Vries niet meer alleen misdaadverslaggever, schrijft de krant, maar ook de „steun en toeverlaat” van de familie. Ook de Volkskrant roemt hem om zijn betrokkenheid. Voor slachtoffers en nabestaanden is hij „een muur waar je tegenaan kunt leunen”. Nee, was geen optie voor de journalist. En hoewel sommige juristen zich afkeurend uitlaten over zijn manier van werken is hij uitgegroeid tot een fenomeen.

Het AD schrijft dat „misdaadverslaggever nummer 1 van Nederland” ten prooi lijkt te zijn gevallen aan degenen op wie hij jaren joeg: criminelen. De krant haalt een recent interview met Vrij Nederland aan, waarin De Vries lijkt te beseffen dat hij gevaar liep als adviseur van Nabil B. „Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met ‘nu wordt het mij iets té intens’ kan beter bij Libelle gaan werken.”