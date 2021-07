Litouwen zet stappen voor grensblokkade Wit-Rusland om toestroom migranten

Litouwen gaat de grens met Wit-Rusland blokkeren om zo de toestroom van migranten te stoppen. Dat heeft premier Ingrida Simonyte woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, melden Litouwse media. Ook stuurt ze militairen naar de grens om te patrouilleren.

Vanuit Wit-Rusland zijn dit jaar al zeker 822 migranten de grens overgestoken. In heel 2020 waren dat er nog 81. De regering in Litouwen meent dat Wit-Rusland de migranten doorstuurt met een politiek doel. Ook de Europese Unie ziet het doorlaten van de migranten als een reactie op de sancties die het land zijn opgelegd, nadat president Aleksandr Loekasjenko de journalist Roman Pratasevitsj liet oppakken. Litouwen is een zeer uitgesproken tegenstander van het Loekasjenko-regime. De regering van Litouwen heeft vorige week de noodtoestand uitgeroepen om de vele migranten op te kunnen vangen.

Grensbarrière en militairen

Premier Simonyte zei dat er een aanvullende fysieke barrière komt bij de grens tussen de twee landen. Dat moet het moeilijker maken voor Wit-Rusland om illegale migranten naar Litouwen te sturen. De aanwezigheid van militairen moet een tweede barrière vormen. Ze zei de migrantenstromen te zien als een agressie, niet alleen jegens Litouwen, maar de Europese Unie als geheel. De Litouwse regering wil morgen een wetsvoorstel indienen om asielaanvragen sneller te kunnen behandelen om zo de migranten sneller te kunnen helpen.

Het zou onder meer om Iraakse vluchtelingen gaan. Simonyte beschuldigt Wit-Rusland er tevens van vluchten aan te bieden vanuit Bagdad naar Minsk, en mogelijk ook de Turkse stad Istanbul. Daar is bij zeker één migrant al bewijs voor gevonden.

Lees ook: Noodtoestand in Litouwen na komst migranten via Wit-Rusland