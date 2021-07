Jehnny Beth en Bobby Gillespie zingen over de risico’s van de liefde

Nancy Sinatra & Lee Hazlewood. Johnny Cash & June Carter. Serge Gainsbourg & Jane Birkin. Marvin Gaye & Tammi Terrell. Voorbeelden te over van gouden duo’s uit de pophistorie. De meeste stammen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Daar mag wel eens verandering in komen, vinden indierockers Bobby Gillespie en Jehnny Beth. De zanger van Primal Scream en de zangeres van Savages bundelen hun krachten op het album Utopian Ashes.

De Schot Gillespie (58) en de in Frankrijk geboren Jehnny Beth (36, echte naam Camille Berthomier) troffen elkaar voor het eerst bij een tribute-avond voor het New Yorkse synthesizer-punkduo Suicide. Samen zongen ze Suicides ‘Dream Baby Dream’. In 2016 vervulde Beth een gastrol bij een optreden van Primal Scream in het duet ‘Some Velvet Morning’, oorspronkelijk van Nancy Sinatra en Lee Hazlewood. De samenwerking klikte. In Parijs begonnen ze aan Utopian Ashes, een conceptalbum over de liefde.

„Lovesongs zijn er al miljoenen”, zegt Bobby Gillespie via Zoom vanuit zijn Parijse hotelkamer. „Veel gaan er over de euforie en de romantiek van jonge liefde. Veel minder wordt er gezongen over de slijtage die een langdurige relatie met zich meebrengt, de teleurstelling en de pijn. Geliefden groeien uit elkaar en moeten hard werken om hun relatie over de onvermijdelijke hobbels te tillen. Daarover gaat dit album.”

Gillespie zit acht dagen in quarantaine voordat hij zich bij Beth kan voegen voor gezamenlijke promotieactiviteiten. Elders in Parijs sluit Jehnny Beth aan bij het Zoomgesprek. Een duet opent nieuwe mogelijkheden voor zangers die gewend zijn om solo te zingen, vertelt ze enthousiast. „De wisselwerking tussen een mannen- en een vrouwenstem levert meer op dan de som der delen. In de communicatie tussen man en vrouw schuilt een van de grote mysteries van de mensheid. Begrijpen ze elkaar? Kunnen ze elkaar vertrouwen? In een duet tussen man en vrouw vindt de magische verbinding plaats tussen twee stemmen die in timbre en toonhoogte van elkaar verschillen, maar die een gezamenlijk doel nastreven. Voor mij was het een grote verrassing hoe eenvoudig Bobby en ik onze eigen bands even konden vergeten om iets totaal nieuws te doen, in harmonie met elkaar.”

Uit de as kan weer iets moois rijzen, als geliefden bereid zijn concessies te doen en te accepteren dat liefde na verloop van tijd een andere gedaante krijgt.

Punkband

Bij Savages miste Jehnny Beth het melodieuze aspect van popmuziek. „In essentie zijn we een punkband. Ik schreeuw meer dan ik zing, om agressie en intensiteit over te brengen en om boven de gitaar en de drums uit te komen. De melodieën die ik zing op dit album hebben me bevrijd. Mijn stem bleek veelzijdiger dan ik dacht. Savages is geen afgesloten hoofdstuk, maar dit is een welkome afleiding.”

In eerste aanzet was het album overwegend elektronisch. Later kwamen daar orkestpartijen voor in de plaats. De muziek van Utopian Ashes doet op cruciale momenten denken aan de samenwerking tussen Serge Gainsbourg en Jane Birkin, in het bijzonder Gainsbourgs magnum opus Histoire de Melody Nelson. Jehnny Beth ontkent in alle toonaarden dat het een inspiratie was. „Ik heb andere duetplaten gehoord die dat gevoel probeerden op te roepen. Dat leidde onvermijdelijk tot muzikale kitsch, imitatie. De dynamiek tussen Serge en Jane was volstrekt anders dan de onze. Serge bleef altijd de baas op zijn platen; een zangeres moest zich voegen naar zijn wensen. Bobby en ik hebben een veel gelijkwaardiger verstandhouding.”

Bobby Gillespie, een wandelende popencyclopedie met een grote liefde voor alles wat authentiek en bezield is in popmuziek, schermt liever met de inspiratie van countryzanger Waylon Jennings (1937-2002). „Zijn versie van de Elvis-hit ‘Suspicious Minds’ is een van de beste duetten die ik ken. Zijn zangpartner Jessi Colter was ook in het echt zijn geliefde. Hun samenzang is subtiel en teder, veel minder bombastisch dan het origineel van Elvis. Ons nummer ‘You Can Trust Me Now’ heeft een vergelijkbare countrysfeer. Countrymuziek heeft diepe wortels in Schotse en Ierse volksmuziek. Ondanks ons ruige imago heeft Primal Scream altijd veel inspiratie geput uit countrymuziek, vooral in de ballads.”

Hardvochtige werkelijkheid

De albumtitel Utopian Ashes staat voor de hardvochtige werkelijkheid van de fictieve liefdesrelatie die wordt bezongen, vertelt Jehnny Beth. „Enerzijds bestaat er het utopische ideaal van onvergankelijke liefde. Anderzijds heb je de onvermijdelijke ontwikkeling van romantiek die in vlammen op gaat. Uit de as kan weer iets moois rijzen, als geliefden bereid zijn concessies te doen en te accepteren dat liefde na verloop van tijd een andere gedaante krijgt.”

Jehnny Beth, in een langdurige relatie met haar muzikale partner Johnny Hostile, en Bobby Gillespie, al vijftien jaar gelukkig getrouwd en vader van twee zoons, kennen het klappen van de zweep. „De centrale kwestie in de negen songs op dit album is het onvermogen van mensen om hun emotie in woorden te vangen”, zegt Gillespie. „Hoe gelukkig je ook bent, hoe groot je liefde voor de ander ook mag zijn, er komt een moment dat de communicatie spaak loopt.”

In ‘Remember We Were Lovers’ staan twee geliefden samen op de rand van een ravijn. Liefde is een risicovolle onderneming, zegt Jehnny Beth. „Als je eraan begint loop je het gevaar om het te verliezen. Onze maatschappij maakt het vooral voor jonge mannen ingewikkeld om emotie te tonen. Jongens hebben meer dan meisjes bindingsangst, omdat ze al bij voorbaat rekening houden met de pijn om afgewezen te worden, terwijl hun omgeving van ze verwacht dat ze zich stoer en groot houden. Als feminist zeg ik: mannen moeten leren hun gevoelens te uiten. Deze muziek helpt daarbij.”

Utopian Ashes is uit bij Sony.