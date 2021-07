Jeanne Oosting Prijzen voor Lily van der Stokker en Nour-Eddine Jarram

De Jeanne Oosting Prijzen 2021 zijn toegekend aan beeldend kunstenaars Lily van der Stokker en Nour-Eddine Jarram. Zij ontvangen elk 7.500 euro en een bronzen penning.

De Jeanne Oosting Prijzen werden in 1970 in het leven geroepen door kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898- 1994). Inmiddels is het de 51ste keer dat de prijzen worden uitgereikt. De prijzen zijn een stimulans voor kunstenaars die figuratie betrekken in hun werk. De jury bestaat volledig uit collega-kunstenaars. Dit jaar waren dat Hadassah Emmerich, Maaike Schoorel en Lieven Hendriks.

Nour-Eddine Jarram (1956) ontvangt de Jeanne Oostingprijs voor zijn werk op papier. Jarram kwam in 1979 vanuit Casablanca naar Enschede om zijn kunstopleiding voort te zetten aan de AKI. Rond 2015 begon hij met het portretteren van jongeren en vluchtelingen, meestal in aquarel.

Nour-Eddine Jarram, werk op papier. Foto Jeanne Oosting Stichting

Lily van der Stokker (1954) ontvangt de Jeanne Oostingprijs voor de schilderkunst. Haar vrolijke, directe en soms confronterende werken zijn een reactie op actuele thema’s in de kunstwereld en doen denken aan schijnbaar achteloos genoteerde droedels vol bloemen, wolken, krullen en guirlandes. Van der Stokker maakt met name muurschilderingen en werkt veelal in situ.

Het werk van beide laureaten is in augustus te zien bij het kunstcentrum Rozenstraat, a rose is a rose in Amsterdam. Eerdere winnars waren onder meer Philip Akkerman, Ronald Ophuis, Ronald Zuurmond, Gé-Karel van der Sterren, Emo Verkerk, Ina van Zyl en Charlotte Schleiffert.