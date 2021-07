Het herstel van de Europese economie gaat in turbostand, verwacht de Europese Commissie

Het herstel van de Europese economie gaat in de turbostand, maar de verschillen tussen EU-landen blijven groot. In haar driemaandelijkse economische vooruitblik schroeft de Europese Commissie woensdag de verwachte groei van de Europese economie in 2021 flink op, naar 4,8 procent. Dat is een half procentpunt meer dan in de vorige voorspelling, in mei, en nog meer dan de in februari verwachte 3,7 procent groei.

In een toelichting spreekt EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) van de „hoogste opwaartse herziening in meer dan tien jaar”. Dat is volgens hem in lijn „met het vertrouwen van bedrijven dat de afgelopen maanden een recordhoogte heeft bereikt”.

Nederland

Voor Nederland schiet de groeiverwachting nog wat hoger de lucht in. Waar de Commissie in mei uitging van 2,3 procent dit jaar, voorspelt ze nu dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,3 procent groeit. Dat is ietsje meer dan de 3,2 procent die het Centraal Planbureau (CPB) onlangs voorspelde.

Het snellere herstel betekent dat zowel de economie van de eurolanden als die van de gehele EU al eind dit jaar terugkeert naar het pre-crisisniveau. Voor de eurozone werd dit eerder pas voor volgend jaar verwacht. Ook volgend jaar is de groei iets groter dan eerder voorspeld, 4,5 procent in plaats van 4,4 procent. De verschillen tussen EU-landen zijn overigens groot. Waar Polen al deze zomer op pre-coronaniveau zit en Duitsland en Nederland dit najaar, bereiken landen als Italië en Spanje dat peil pas volgend najaar. Steunmaatregelen moeten hoe dan ook niet te snel worden afgebouwd, adviseert de Commissie.

Vaccinaties

De achtergrond van het snelle herstel is samen te vatten in één woord: vaccinaties. Meer dan 60 procent van de volwassenen in de EU heeft inmiddels ten minste één prik tegen het coronavirus gekregen, waardoor de achterstand met landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk langzaam wordt ingelopen. De opkomst van de Deltavariant leidt tot nieuwe zorgen, waardoor Gentiloni oproept het vaccinatietempo verder op te voeren. „De Deltavariant wijst ons er nog even duidelijk op dat we nog niet uit de schaduw van deze pandemie zijn gestapt”, aldus de Italiaan. Tegelijk zijn de economische risico’s als gevolg van de nieuwe variant volgens Brussel beperkt.

Onzekerheid is er ook over de inflatieverwachting, een zorg die economen de afgelopen tijd vaker hebben geuit. De Commissie verwacht dat inflatie in de eurozone dit jaar op 1,9 procent komt, een lichte stijging ten aanzien van de voorspelde 1,7 procent uit mei. Oorzaken zijn volgens Brussel stijgende energieprijzen, haperende productieketens en grondstoftekorten. Maar omdat ze verwacht dat die problemen volgend jaar afnemen, is er volgens de Commissie geen reden tot zorg: volgend jaar komt de inflatie naar verwachting uit op 1,4 procent.

Gentiloni benadrukte in zijn persconferentie de verschillen met de verwachtingen in de VS, waar de zorgen over de inflatie zijn toegenomen.