Haïtiaanse president Jovenel Moïse doodgeschoten

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse is in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten. De 53-jarige president zou zijn gedood door een „ongeïdentificeerde groep” die zijn woning binnendrong, zo heeft interim-premier Claude Joseph woensdagochtend bekendgemaakt in een verklaring. Joseph stelt dat enkelen Spaans spraken. Het is niet bekendgemaakt hoe groot de groep was.

Volgens de verklaring is de vrouw van de president gewond geraakt. Zij ligt in het ziekenhuis. Joseph heeft de inwoners van Haïti opgeroepen om rustig te blijven. Hij stelt dat de politie en het leger de orde zullen handhaven.

Dit bericht wordt aangevuld.