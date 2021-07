Geen meerdaags festival in Fries natuurgebied wegens milieuprotest

Het driedaagse muziekfestival Welcome To The Village gaat dit jaar niet door op de beoogde locatie in natuur- en recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden. Dat heeft de festivalorganisatie woensdag na overleg met de gemeente bekendgemaakt. Het besluit volgt op het besluit van de rechtbank in Groningen een dag eerder om de vergunning voor het festival in te trekken. Volgens actiegroep Groene Ster zou het evenement natuurschade opleveren. Het festival stond gepland voor vrijdag 16 juli tot zondag 18 juli.

Dinsdag deed de rechtbank in Groningen uitspraak in de zaak die was aangespannen door de actiegroep. Die eiste dat de gemeente Leeuwarden de tijdelijke omgevingsvergunning, die was verleend voor het organiseren van het festival met een afgeslankt aantal bezoekers, zou intrekken omdat deze onterecht versneld zou zijn verleend. De actiegroep betoogt dat grote evenementen zoals festivals voor „onherstelbare schade” zorgen voor zowel de populatie broedvogels als die van de gewone grootoorvleermuis in het gebied. Uiteindelijk besloot de voorzieningenrechter de afgegeven vergunning voor zes weken te schorsen in afwachting van een besluit over een eveneens gestarte bodemprocedure tegen de vergunning.

De festivalorganisatie laat weten verbaasd te zijn over de uitspraak. „Dit besluit hadden we nooit zien aankomen”, schrijft festivalorganisator Eva van Netten in een verklaring. „We waren boos en verdrietig, maar de tranen zijn gedroogd en de boosheid is omgezet in strijdbaarheid en energie. We hebben met een grote groep mensen te hard gewerkt om de handdoek in de ring te gooien”. Ondertussen wordt nog een poging gedaan tot het zoeken van een alternatieve locatie. „De organisatie beraadt zich en onderzoekt alle mogelijkheden.” Bezoekers die een kaartje hebben gekocht worden per e-mail op de hoogte gehouden.