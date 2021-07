Elf personen veroordeeld wegens haatboodschappen jegens Franse tiener

De rechtbank in Parijs heeft elf van de dertien beklaagden in het Mila-proces veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van vier tot zes maanden. De dertien stonden terecht wegens haatboodschappen en doodsbedreigingen die zij hadden gestuurd aan de nu achttienjarige Mila, nadat die een video had gepubliceerd waarin zij de islam bekritiseerde.

Het proces was het eerste in Frankrijk waar gebruikers van sociale media zich juridisch moesten verantwoorden voor hun gedrag. Het werd gezien als een test voor het beteugelen van online-haatberichten.

Eén van de beklaagden werd veroordeeld wegens doodsbedreiging na een bijzonder expliciete email aan het adres van Mila. De anderen werden veroordeeld wegens harcèlement (intimidatie, pesten) vanwege berichten die zij op Twitter hadden geplaatst. Eén beklaagde werd onschuldig bevonden, een andere ging vrijuit wegens een procedurefout.

Mila (een pseudoniem) werd nadat zij de video had gepubliceerd in januari 2020, en opnieuw in november, overspoeld met zo’n honderdduizend haatberichten en doodsbedreigingen. Zij staat sindsdien onder permanente politiebescherming.

Na afloop van het proces zei zij: „Wij hebben gewonnen en wij gaan nog winnen.”

