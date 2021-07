‘Ik voel mij helemaal niet meer verbonden met anti-islamrechts in Europa”, zegt Thierry Baudet deze week in zijn YouTube-programma Het Forum. Met publicist en coronascepticus Sietske Bergsma spreekt hij drie kwartier lang over, in Bergsma’s woorden, „het idee van realiteit zélf”. Op dat punt ervaart de FVD-leider namelijk een „gapende kloof” met zijn voormalige politieke vrienden aan de rechterkant.

Baudet was al een tijdje bezig zich te distantiëren van wat de meesten van ons ‘de werkelijkheid’ noemen. Steeds meer woorden verschijnen in zijn publieke uitlatingen tussen aanhalingstekens. Op Twitter spreekt hij niet van vaccinatie maar van ‘vaccinatie’, de pandemie wordt een ‘pandemie’, de corona-app een ‘app’.

Uit Het Forum blijkt waarom: Baudet heeft zich onlangs gerealiseerd „dat het hele verhaal gefabriceerd is”. Niet alleen de coronapandemie, maar ook bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september; eigenlijk alles wat de ‘wereldleiders’ en ‘journalisten’ ons willen doen geloven. „De afgelopen twintig jaar heb ik in een fout frame gezeten”, zegt Baudet. Alles „valt nu helemaal uit elkaar”: „Ik geloof niets meer, bij wijze van spreken. Ik ben echt helemaal, soort van… nou jaaa, het is één groot theater.” Ook Bergsma gebruikt zo’n metafoor: het voelt alsof zij „naar een andere film zit te kijken” dan de meeste mensen.

Het moet beangstigend zijn om zo tegen de randen van het decor op te lopen. „Je kan een deurtje openmaken en daarachter zit nog een deurtje en nog een deurtje”, zegt Bergsma, „en zo kun je hele avonden besteden op YouTube en je verbazen”.

Maar wanneer weet je dat je het laatste deurtje hebt geopend? Waar leiden al die deuren naartoe? Ze zijn er nog niet uit. Bergsma fantaseert erover om met duizend anderen een plek te veroveren „waar je met rust wordt gelaten”. Haar kinderen leren bij de padvinders vast om vlotten te bouwen.

Baudet weet het niet zo. Vroeger, voor corona, werd hij vol strijdlust wakker. Nu niet meer: „Ik word nu vaak wakker met een idee, mijn god, hoe kom ik wég! Hoe ontsnáp ik! Aan dit nét, dat dichtgaat.”

Een paar jaar lang had Baudet, de eeuwige zoeker, een thuis gevonden in de internationale conservatieve beweging. In 2016 kwam AfD op, het VK had de Brexit, in Nederland organiseerde Baudet zijn referendum. „Die hele beweging van rechts-populisme is helemaal uit elkaar geslagen”, zegt Baudet. „Trump is weg, Poetin is braaf geworden…” Even later: „Ook Orbán in Hongarije loopt continu met zo’n mondkap.”

Het politieke thuis is ingestort, Baudet moet weer rennen. Maar met wie? Hij weet het niet: „Volgens mij sta ik helemaal alleen.”

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.

