Discotheken verwelkomen bezoekers na maandenlange sluiting

Versoepelingen Sinds grofweg een week geleden mogen Nederlanders onder voorwaarden weer de dansvloer op. Het demissionaire kabinet besloot op 26 juni de regels voor discotheken en nachtclubs te versoepelen: met negatieve testuitslagen is weer een onbeperkt aantal bezoekers welkom. Na maanden thuiszitten kunnen feestgangers weer massaal samenkomen, ook op privéfeestjes, en daar is op diverse plekken in het land gretig gebruik van gemaakt.