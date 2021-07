De identiteit ‘mens’ blijft een utopie

De roman Mystiek lichaam van Frans Kellendonk (1951-1990), verschenen in 1986, bevat drie delen: ‘Valse lente’, ‘De moederkerk’ en ‘De geschiedenis’. Het vierde hoofdstuk van het derde deel is getiteld ‘De witte jood’. Wat we ons bij die witte jood moeten voorstellen wordt in dat hoofdstuk uitgelegd: ‘„Een halve jood, maar helemaal dood. Nee, dat is iets vreselijks waarmee je hem hebt opgezadeld. Ik ben zelf vaak genoeg voor vuile rotjood uitgescholden om te weten wat het is. Wat vroeger wel een witte jood genoemd werd, dat ben ik”, bekende Gijselhart en hij verzuchtte: „Ach, die joden van vroeger, Judas Hachelaar, Judas Orgelist, Judas Agurkiesman – waar zijn ze gebleven?” Je zou haast denken dat hij ze zelf stiekem had opgepeuzeld, zo schijnheilig vroeg hij dat.’

De witte jood is dus de halve Jood. Waar hem dat precies doet belanden op de schaal van de Neurenbergse rassenwetten hangt af van de schriftgeleerden van die wetten, elke wet immers behoeft interpretatie.

Intussen zijn we ruim 35 jaar verder en is in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een kleine maar interessante tentoonstelling te zien met de titel ‘Zijn Joden wit?’ Over halve joden gaat het hier niet, of als terloops, en de mensen die de verdwenen Joden eigenhandig hebben opgepeuzeld zijn grotendeels zelf gestorven. Het discours is veranderd en de vraag of Joden wit zijn betekent tegenwoordig: behoren Joden niet eigenlijk tot de meerderheid? Zijn Joden nog waardige slachtoffers?

Directe aanleiding voor de tentoonstelling is een essay dat Gideon Querido van Frank, in het dagelijks leven persvoorlichter bij het Van Gogh Museum, in 2019 in Vrij Nederland schreef en dat begon met de zin: „Ik heb mijzelf altijd als links gezien.” De kop boven dat artikel luidde: ‘Hoe links ook de joden treft in de strijd tegen wit privilege.’ (Bij de tentoonstelling wordt dat artikel als brochure uitgereikt. De curatoren van de tentoonstelling zijn naast Querido van Frank Anousha Nzume en Lievnath Faber.)

Ja, daar kon je donder op zeggen: waar privileges opduiken, zijn de Joden nooit ver weg.

Is het logisch als minderheid solidair te zijn met andere minderheden?

Dat wat ‘links’ wordt genoemd niet gevrijwaard is van antisemitisme had iedereen die de geschiedenis bestudeert mogen weten. Neem alleen het beruchte artsenproces van Stalin in de jaren 1951-1953 of de verwijdering van zo ongeveer de laatste Joden uit Polen door Gomulka eind jaren zestig, in een poging het communisme wat verteerbaarder te maken voor de nationalistische Polen die weinig heil zagen in internationale solidariteit met alle arbeiders. Het waarlijke universalisme, of het nu afkomstig is van het christendom, het humanisme of het communisme, stuit altijd weer op de grenzen van de reëel bestaande burger, die dikwijls niet zo vreselijk zit te wachten op ongebreidelde en ongelimiteerde solidariteit.

Daarnaast maken bepaalde stereotyperingen de Jood vatbaar als vijand van de progressieve medemens. De Jood als bankier en/of kapitalist, de Jood als brute kolonisator (sinds Israël), de Jood als machtige spin in het web van de media. Het traditionele rechtse antisemitisme neemt een deel van deze stereotyperingen graag over en voegt daar de beschuldiging van de onzuiverheid aan toe: het bloed van de Jood is onzuiver, de Jood is een parasiet op andermans grond en andermans kunst en brengt zelf niets van waarde voort.

Huidskleur

Hoe vanzelfsprekend de Joden ooit niet-wit waren illustreert deze gebeurtenis die Michael Ignatieff beschrijft in zijn biografie over de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997). In 1939 wordt aan de universiteit van Oxford door Duitse en Britse geleerden gesproken over de toekomst van Europa. Een van de aanwezigen is de in Polen geboren historicus Lewis Namier, die op een gegeven moment roept: ‘Wir Juden und die anderen Farbigen denken anders.’ (Wij Joden en de andere kleurlingen denken er anders over.) Wellicht overbodig op te merken dat qua huidskleur Namier net zo wit was als de niet-Joodse Polen. Maar wit was ook toen al een politieke categorie met verregaande implicaties.

Dat Querido van Frank in 2019 al op het juiste spoor zat, blijkt uit het recente boek Jews Don’t Count van de Engelse romanschrijver en komiek David Baddiel, Times Literary Supplement drukte een voorpublicatie van het boek af.

Ook Baddiel concludeert dat als Joden al worden genoemd, dan bij voorkeur als dader of gelieerd aan de daders; worden de slachtoffers genoemd wordt er graag over Joden gezwegen, in bepaalde kringen althans. Zo schrijft hij over de Deense komiek Sofie Hagen, die in een film over ‘body positivity’ allerlei soorten slachtoffers van de maatschappij noemt, maar over de Joden geen woord.

In zijn essay geeft Querido van Frank eveneens pijnlijke voorbeelden. Zo plaatste BIJ1 op 4 mei 2018 een Facebookpost waarin de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht („we spreken extra dank uit aan de moslims en mensen van kleur voor hun rol in de bevrijding van Nederland”) maar de Joden op raadselachtige wijze waren vergeten.

Leedcompetitie, Querido van Frank benoemt dat ook, zal een rol spelen. De Joden hebben genoeg aandacht gehad, nu mogen anderen in het zonnetje worden gezet. Begrijpelijk, maar is dit vooruitgang?

De tentoonstelling is feitelijk een uitwerking van het lezenswaardige essay van Querido van Frank en zelfs al was de tentoonstelling slechts een uitnodiging dat essay goed te lezen dan is dat genoeg bestaansrecht voor de tentoonstelling. Maar het is jammer dat de wortels van de problematiek niet verder worden beschreven of onderzocht. Misschien gaat dat nog komen.

Is het logisch als minderheid solidair te zijn met andere minderheden? Wanneer precies ben je lid of onderdeel van een minderheid? (Toen ik door de directeur van het Joods Historisch Museum tijdens een rondleiding door deze tentoonstelling gevraagd werd, „maak je deel uit van een minderheid?” antwoordde ik: „Ik hoor noch bij de minderheid noch bij de meerderheid, ik ben een buitenstaander.”)

Het is evident dat antisemitisme en welke discriminatie dan ook verwerpelijk en primitief zijn, maar ik zou degene die zich aan mij voorstelt als anti-antisemiet of filosemiet wantrouwen, op zijn minst zou ik zoiets behoorlijk onprettig vinden. Waarom je laten voorstaan op wat vanzelfsprekend zou moeten zijn? Anders gezegd, de retoriek van de anti-racismebeweging ontstijgt ondanks academische begrippen als intersectionaliteit zelden dat wat men al geleerd zou moeten hebben op de lagere school.

Folklore

Maar het probleem gaat dieper en het is lang geleden aangesneden door de socioloog Bram de Swaan. Wat is Joodse identiteit voor een in Nederland woonachtige Jood die verder niet religieus is en ook voornemens is in Nederland te blijven wonen? Folklore. En dat geldt voor een hoop andere identiteiten ook.

Of je zegt, ik behoor bij minderheid x of y, omdat die minderheid vervolgd is en geridiculiseerd, of zoals dat heden ten dage graag wordt genoemd, gemarginaliseerd is. Dan neem je de gedachtegang van je vijand feitelijk over en probeert daar een positieve wending aan te geven, maar dat is een tot mislukken gedoemde poging. (Ik ben Jood omdat ik word uitgescholden voor Jood.) Dergelijke identiteit blijft negatieve identiteit. Wie Joods is, omdat antisemitisme bestaat, bestaat bij de gratie van de antisemiet. Zoals degene die zich identificeert als anti-racist bestaat bij de gratie van de racist.

We kunnen nog een stap verder gaan. Wat is dat rare ding eigenlijk dat we identiteit noemen? Dat ding is een mechanisme dat vijanden en vijandbeelden produceert. Identiteit sluit namelijk altijd uit. Wie het een is kan niet, of slechts met grote moeite, het tegenovergestelde zijn.

En in een cultuur die slachtofferschap beloont, wat begrijpelijk is maar wat ook perverterende neveneffecten heeft, wordt slachtofferschap aantrekkelijk. Wie wil uiteindelijk geen slachtoffer zijn? Al heb je zoals Querido van Frank stelt altijd sexy en minder sexy slachtoffers. Wat aangeeft hoe flinterdun de solidariteit feitelijk is. Solidair zolang de groep met wie we solidair zijn ‘sexy’ is.

De pedofielen bijvoorbeeld zijn een van de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in Nederland, maar vrijwel geen hond die met hen solidair wil zijn.

En slachtofferschap veronderstelt passiviteit. Met het slachtoffer is iets gedaan. Hij handelde niet zelf. Het lijkt me niet prettig voor je zelfbeeld als slachtofferschap een wezenlijk onderdeel van je identiteit gaat uitmaken. De Bulgaars-Franse denker Tzvetan Todorov (1939-2017) heeft terecht opgemerkt dat slachtofferschap altijd weer gebruikt wordt om agressie te legitimeren. Afgezien daarvan, de verheerlijking van slachtofferschap maakt leedcompetitie onvermijdelijk. En dergelijke verheerlijking is vroeg of laat een race to the bottom. Kijk alsjeblieft naar mij, ik ben er nog erger aan toe dan de rest. Omwille van de waardigheid van het individu zou aan die verheerlijking langzaam een eind moeten worden gemaakt.

Zelfcorrectie

Querido van Frank, zijn tentoonstelling en essay, laten zien hoezeer de mens die meent verlicht te zijn zelf vol zit met vooroordelen. Alleen al daarom kan ik de tentoonstelling van harte aanbevelen. Maar we zijn in staat tot zelfcorrectie, we zijn geen weerloos slachtoffer van onze culturele en individuele vooroordelen.

In de video-installatie, die Wilfred Takken in NRC Handelsblad het ‘hart van de expositie’ noemde, komt de antropoloog Gloria Wekker aan het woord. Zij zegt dat sommige Joden ‘niet uit de kast’ durven te komen. Misschien. Goed dat ze dat zegt. Iedereen mag uit de kast komen, maar vrijheid is ook het recht om níét uit de kast te komen, het recht een dubbelleven te leiden. Dat gruwelijke en ingewikkelde ding identiteit mag ten dele of zelfs voor het grootste deel een geheim blijven: ik ben hij die verborgen is. Juist om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan. Al begrijp ik dat dergelijke geheimhouding voor de ene groep makkelijker is dan voor de andere.

Ik wens noch als Jood noch als witte man te worden aangesproken. Ik heb een naam, ik ben schrijver, spreek onder andere Nederlands. Meer niet. Met een dergelijke voorkomendheid zou men iedereen tegemoet kunnen treden. Met die voorkomendheid wens ik andere mensen tegemoet te treden.

Kafka, de expert in pathetiek, schreef dat je voor de ander moet staan als voor de ingang naar de hel. In dat besef zit de erkenning van andermans pijn. Meer is al snel verheerlijking. Op individuele basis ben ik bereid nu en dan een rondleiding door die hel te geven en misschien is mijn werk een soort rondleiding. Waaruit blijkt, zonder te veel reclame te willen maken, het is er goed toeven.

Wie erkent dat identiteit een mechaniek is dat vijanden en vijandbeelden produceert, wie beseft dat de identiteit ‘mens’ een utopie blijft, zeker zolang de buitenaardse wezens de aarde nog niet overstromen, wie beaamt dat radicale compassie niet het antwoord kan zijn, zeker niet na het matige track record van tweeduizend jaar christendom, kan alleen maar concluderen dat de cruciale vraag luidt: hoe ga je met je vijanden om?