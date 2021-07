Meerderheid zzp’ers zag daling werk tijdens coronacrisis

Ruim de helft van de zzp’ers is Nederland kwam tijdens de coronacrisis moeilijker aan werk. Uit een enquête onder achtduizend zzp’ers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt daarnaast dat een kwart van de ondervraagde zelfstandig ondernemers met een „matige of slechte” financiële situatie kwam te zitten door de terugloop aan opdrachten. Ondanks de uitdagingen door de coronacrisis geeft een meerderheid van de ondervraagde zzp’ers een positieve beoordeling over zijn werksituatie.

Met name in de creatieve sector (75 procent) en dienstverlenende sector (80 procent) was er minder vraag naar de diensten van zelfstandig ondernemers. Dit had mede te maken met de sluitingen in de culturele sector en de horeca door de coronamaatregelen. Desondanks wist 15 procent van de ondervraagde zzp’ers, met name in de creatieve sector, zich opnieuw te vinden door nieuwe producten en diensten aan te bieden.

Voor één op de tien zzp’ers was er juist meer werk tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij vooral om mensen in de technische sector, zoals aannemers en timmerlieden, en psychologen.