Mark Cavendisch op jacht naar record van Eddy Merckx

Het is oktober 2020 en de Belgische semi-klassieker Gent-Wevelgem is net afgelopen. Mark Cavendish heeft de hele dag voorin meegereden in de vlucht, maar zijn groep wordt teruggepakt en hij komt op 6 minuten van de winnaar over de finish. Als hij de mixed zone in komt rijden snottert hij. De ogen onder zijn zonnebril zijn rood. „Dit was misschien wel de laatste race van mijn carrière”, snikt hij tegen de journalist van Sporza, en hij rijdt weg.

Negen maanden later zijn er opnieuw tranen bij de 36-jarige Brit. Ditmaal omdat hij zojuist de vierde etappe van de Tour de France heeft gewonnen. „Ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelt Cavendish na de finish. „Ik dacht dat ik nooit meer de Tour zou rijden, maar het stond in de sterren geschreven.”

We zijn inmiddels een week verder en Cavendish heeft ook de zesde en tiende etappe gewonnen. Dinsdag werd de sprinter door zijn team Deceuninck-Quick-Step op 150 meter van de streep in Valence perfect afgeleverd – de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen kwamen niet meer langszij. „Het laat zien dat je altijd kan blijven hopen”, zei hij na afloop. „Ook al lijkt het voorbij, als je blijft vechten en hard blijft werken kan je terugkomen.”

De transformatie van de Manx Missile – Cavendish komt van het Britse eiland Man – is groot. „Begin dit jaar had ik er niet in geloofd dat dit mogelijk was, toen had Mark dit niveau niet”, zei zijn ploeggenoot Michael Morkov deze Tour de France.

In drie jaar één sprintje

Eind 2020 loopt zijn contract bij zijn team Bahrein-McLaren af, en met een overwinning in de laatste drie jaar – een sprintje in de Ronde van Dubai in 2018 – lijkt zijn loopbaan ten einde. Dan krijgt hij een belletje van Patrick Lefevre, de ploegleider van Deceuninck-Quickstep, een team waarvoor Cavendish in het verleden veel etappezeges heeft geboekt. „Mijn hart brak toen ik de beelden zag van Gent-Wevelgem”, zei Lefevre tegen de NOS na de eerste etappezege van de sprinter. „Ik zei tegen hem: ik heb geen geld, maar we gaan samen zoeken. En we hebben het gevonden.” Omdat Cavendish sponsoren meeneemt, krijgt hij een jaarcontract.

Cavendish is gelukkig met zijn terugkeer bij zijn oude ploeg, waar hij tussen 2013 en 2016 voor reed, en plotseling blijkt de sprinter weer te kunnen winnen; er volgen vier overwinningen in de Ronde van Turkije en hij wint een etappe in de Ronde van België, waar ook sprinters meedoen die naar de Tour de France gaan, zoals Tim Merlier en Nacer Bouhanni.

Voor Cavendish lijkt de Ronde van Frankrijk echter onhaalbaar; in de ploeg rijdt ook de Ierse sprinter Sam Bennett rond, vorig jaar nog winnaar van de groene trui en van twee etappes.

Maar Bennett raakt lichtgeblessseerd aan zijn knie en Cavendish mag zijn plek in de Belgische wielerronde innemen. Kort daarna wordt duidelijk dat Bennett ook niet naar de Tour kan – Cavendish mag in zijn plaats. „Ik wil nooit dat er vervelende dingen met anderen gebeuren, maar ik ben blij dat ik wat geluk heb gehad”, zei hij daarover na zijn eerste etappezege deze Ronde van Frankrijk.

De overwinning in de Ronde van België was heel belangrijk voor Cavendish, zeggen zijn teamgenoten. „Dat heeft hem zelfvertrouwen en moraal gegeven om te geloven dat hij het ook hier kon doen”, zegt Kasper Asgreen. „Daar liet hij zien dat hij de perfecte vervanger kon zijn van Sam [Bennett]”, zegt Morkov. Bij Cavendish is het geloof in eigen kunnen terug, ook dankzij zijn teamgenoten van wie hij het vertrouwen krijgt.

Het verbaast zijn Noorse oud-teamgenoot Edvald Boasson Hagen, die bij Cavendish in de ploeg zat toen hij in 2016 vier Touretappes won, niet dat de Brit weer etappes wint. „Hij loopt al zo lang mee, hij is supersterk en wint al jaren veel races. Dus het is eigenlijk niet meer nieuw. Maar het is goed om te zien dat hij terug in vorm is.”

Cavendish zelf twijfelde de eerste etappe nog of hij wel in het peloton thuishoorde. „Ik dacht na 20 kilometer: ‘What the fuck have I done?’. Het ging zo snel. Maar je gaat gewoon mee, en dan kom je erin.”

Het record van Merckx

Door zijn plotselinge wederopstanding staat het totaal aantal Touretappes dat Cavendish heeft gewonnen op 33. Daarmee is hij nog maar een overwinning verwijderd van het record van Eddy Merckx, die tussen 1969 en 1975 34 etappes won. Donderdag is de eerste kans voor de sprinter om het record te evenaren, als het parcours vlak blijft in een etappe van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes.

Voor Cavendish is het vooralsnog een onderwerp dat niet genoemd mag worden: van vragen erover raakt hij geïrriteerd, hij ontwijkt ze zoveel mogelijk. Als een journalist dinsdag toch aanstalten maakt erover te beginnen, staat hij voor de vraag gesteld is op en verlaat met een glimlach de persconferentie.

Ook met zijn teamgenoten praat hij er niet over, zegt Tim Declercq. „Het leeft vooral bij journalisten. Cav kickt meer op de emotie van het winnen dan op records.”

Boasson Hagen denkt wel dat het record belangrijk is voor Cavendish. „Hij is er dichtbij, natuurlijk is het dan een doel.” Het zou een bijzondere prestatie zijn, zegt Declercq, die er niet van zou opkijken als het Cavendish lukt. „Eens een kampioen, altijd een kampioen. Die blijven er altijd voor gaan.”