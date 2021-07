Boeren demonstreren ‘om gehoord te worden’

De beveiliger van de Tweede Kamer had ’m de avond voor het protest nog expliciet gewaarschuwd. „Ga niet alleen: neem beveiligers mee.” Dinsdagochtend presenteerde het CDA een stuk waarin de partij zich voor eerst uitsprak vóór inkrimping van de veestapel om milieudoelen te halen. En nu, amper 24 uur later, moest CDA-Kamerlid en woordvoerder landbouw Derk Boswijk speechen voor demonstrerende boeren. Om ongeveer kwart over twaalf beklom Boswijk het podium op het Malieveld in Den Haag en stond hij oog in oog met honderden boeren. De CDA-man zette een stevige stem op: „Ik sta hier als vriend van de boeren. Dan vertel je elkaar ook de waarheid. Ik sta hier niet voor de populariteitscijfers.” Gejoel uit het publiek, maar verder dan dat ging het niet.

Farmers Defence Force

Woensdag, protestdag. In heel het land trokken boeren eropuit. Een trits kritische adviezen en onderzoeken over de toekomst van de landbouw vormde de aanleiding. De adviezen vertellen grofweg hetzelfde verhaal: om de stikstofcrisis het hoofd te bieden moet het roer om. De landbouwindustrie moet op de schop, kleiner worden vooral. Met name in Overijssel, Gelderland en Brabant zullen veel veehouders de komende tijd moeten verdwijnen, volgens de adviezen.

Boerenactiegroepen zijn het daar niet mee eens. Via protest hopen ze enige invloed uit te kunnen oefenen op het toekomstige landbouwbeleid dat hoogstwaarschijnlijk een belangrijk onderwerp is voor het komende kabinet.

Minder actiebereidheid

Boerenactiegroep Farmers Defence Force protesteerde woensdag voor provinciehuizen in Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch. Agractie organiseerde een protest in Den Haag en nodigde de sprekers uit. Sjaak van der Tak, leider van de grootste boerenpartij LTO, werd aanvankelijk ook uitgenodigd als spreker, maar werd afgebeld – de achterban van Agractie wilde niet dat hij kwam.

Agractie rekende op „duizenden” boeren en burgers, net als tijdens de demonstratie van 1 oktober 2019, toen er ook boeren naar Den Haag kwamen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Het werden er zo’n 700 tot 800.

Niet alleen de opkomst was minder. Ook de actiebereidheid was minder dan in 2019. Tijdens de protesten en demonstraties van oktober twee jaar terug ging het er nog heftig aan toe. Agenten probeerden destijds tijdens een protest in Groningen de boeren met wapenstokken bij het provinciehuis weg te houden. Dat mislukte. Een tractor drukte vervolgens de deur stuk. Boeren drongen het provinciehuis binnen.

Lokale politici waren overrompeld. Ze zwichtten voor het boerenprotest. Verschillende provincies legden de boeren geen nieuwe stikstofregels op.

Actievoeren is nu luisteren met broodje hamburger of koffie in de hand

Hoe anders was dat deze woensdag. Het actievoeren was nu vooral: kritiek uiten op de onderzoeken en adviezen en luisteren met een broodje hamburger, biertje of een koffie in de hand. In Den Haag en elders ging het er gemoedelijk aan toe. Een beetje mat, apathisch soms zelfs.

Heel even leek de sfeer om te slaan. FDF dreigde ’s middags het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel en Eindhoven Airport te bezetten. Jumbo zou afspraken rond de onderhandeling over ‘Farmers Friendly’ niet zijn nagekomen, een keurmerk dat ervoor moet zorgen dat supermarkten boeren beter betalen voor hun producten. Maar na een gesprek op het provinciehuis in Den Bosch met commissaris van de koning Ina Adema was de kou – in ieder geval voor even – weer uit de lucht.

Veestapel halveren

Derk Boswijk van het CDA was woensdag bij de boeren na D66-Kamerlid Tjeerd de Groot (die in 2019 had gezegd dat veestapel gehalveerd moest worden om uit de stikstofcrisis te komen) het minst populair op het Malieveld. Fors contrast met twee jaar geleden. Toen had Henk Bleker, oud-staatssecretaris van Landbouw, de boeren nog gezegd: „De veestapel halveren? We gaan de Haagse bemoeienis halveren.”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging kon wel op applaus rekenen. Rond half twee maakte zij haar opwachting op het podium – ‘Sweet Caroline’ dreunde uit de boxen. „Jullie staan hier voor je bestaansrecht en voor eerlijke regelgeving”, sprak ze de boeren toe: „Jullie staan hier voor je kinderen en omdat jullie gehoord willen worden.”