Maandag schreef ik op deze plaats dat Sywert van Lienden en Alexander Klöpping twee takken van de dezelfde BKB-boom waren, nou dat kwam me duur te staan. Campagnebureau BKB bleek meerdere vertakkingen te hebben. Toen ik op de tweede verdieping uit de lift stapte bij NPO Radio 1 werd ik zo’n beetje aangevlogen door een politiek redacteur die me had staan opwachten. Zij was ook van BKB hoor en BKB was helemaal niet eng of geheimzinnig. En met Alexander Klöpping kon je echt lachen. Wilde ze even zeggen en daarna ging ze Alex Klusman, de grote baas van BKB bellen, om te zeggen dat ze mij had aangevallen.

Beste citaat: „Wist je niet dat er bij BKB ook vrouwen zitten, hè?”

Ik was toch even geschrokken, van de kaart is een groot woord, maar die grote ronde ogen en vooral dat hartstochtelijke ‘wat is er mis met de gedachte om de wereld een beetje beter te maken?’ hakten er toch in.

Ik deed mijn ding op de radio, botste nog even op mijn idool Sven Kockelmann en ging op zoek naar de politiek redacteur. Nou, ze was al weg, zei een van haar collega’s, die informeerde wat ik van haar moest. Ik zei dat ik het grappig vond dat ze BKB zo hartgrondig verdedigde en dat ik dat op wilde schrijven.

Zij: „Niet grappig, niet doen.”

Een kwartier later belde ze zelf.

Ze had het al gehoord, via ‘de tamtam’.

Ik citeer even: „Ik zei net nog tegen iemand van BKB: ik heb die Marcel van Roosmalen vanmorgen aangesproken op wat hij schreef over BKB en ik voel gewoon aan mijn water dat hij nu een column over mij gaat schrijven. Of over BKB weer. Die persoon antwoordde: ‘Dat is in beide gevallen verschrikkelijk, en misschien wel einde verhaal.’”

„Wat gaan ze dan met je doen?”, vroeg ik.

Lang verhaal kort: of ik alsjeblieft haar naam niet wilde opschrijven. Ze was wel zeer ambitieus, maar vond het nog niet het moment voor de spotlights. En ze wilde ook niet in verband worden gebracht met Sywert, wel met Alexander Klöpping, die ze in tegenstelling tot Sywert een soort Robin Hood vond. Hij stal met Blendle tenslotte van de media-elite en niet van de gezondheidszorg.

Weer dat gekerm.

„Ooo, ik maak het erger. Dit is geen BKB-standpunt. Begrijp je dat? Begrijp je dat echt?”

Ze sloot af met een lang, positief verhaal over BKB. Haar laatste drie zinnen:

„Wij zijn geen geheim genootschap.”

„Dit is echt een verkeerde stap op mijn carrièrepad.”

En: „Tot volgende week.”

Vooral dat laatste.

