Zwitserland heeft geen plan-B

Kwiek en monter beklom de tachtigjarige Christoph Blocher op 26 juni een berghelling in kanton Schwyz om, in een zee van vlaggen, „een historische doorbraak voor een altijd vrij Zwitserland” te vieren. Het was een zomerse zaterdag. Honderden Zwitsers klommen mee, sommigen in dirndls en lederhosen. Toen het donker werd, staken ze hoog boven de Vierwaldstättersee een groot vreugdevuur aan. Dat was van heinde en verre te zien.

Blocher is al jaren geleden teruggetreden als leider van ’s lands grootste politieke partij, de Zwitserse Volkspartij SVP, maar met deze actie stond hij weer eens ouderwets in de schijnwerpers. In alle 26 kantons stak de SVP op berghellingen Höhenfeuern aan – grote, hoge fakkels – om te vieren dat de regering in mei het zogeheten ‘institutionele raamakkoord’ met de EU van tafel had geveegd.

De SVP werd groot met verzet tegen het lidmaatschap van de EU en de Europese Economische Ruimte (de EER, waarvan EU-landen en niet-EU-landen als Noorwegen en IJsland lid zijn), begin jaren negentig. Sindsdien grijpt de partij elke kans aan om toenadering tot de EU te torpederen. Het raamakkoord verkwanselde volgens de SVP’ers de Zwitserse soevereiniteit.

De bestaande, ruim 120 bilaterale akkoorden tussen Bern en Brussel (vooral over Zwitserse toegang tot de Europese interne markt) bleven in het raamakkoord onveranderd. Maar ze werden in een steviger structuur gegoten, wat Blocher en de zijnen te ver ging. Toen Bern het akkoord, na zeven jaar onderhandelen, op 26 mei afwees omdat de EU op drie punten weigerde verdere concessies te doen, claimde Blocher dit als overwinning. Met moeilijke kantonale en lokale verkiezingen in het vooruitzicht, kon hij die opsteker goed gebruiken.

„Wij hebben deze prachtplek gekozen”, zei Blocher bij het vuur, „omdat we hier uitkijken op de Rütli, waar alles begon.” De Rütli zou de ‘wieg’ van Zwitserland zijn. Op deze Alpenweide zwoeren volgens de legende drie kantons in 1291 elkaar te verdedigen tegen aanvallen.

Multimiljardair

Blocher, een multimiljardair wiens chemische bedrijf goed boert op de Europese interne markt, blijft altijd waarschuwen dat het EU-monster het kleine Zwitserland wil verstikken. Dus maande hij zijn volgelingen om „waakzaam te zijn”. Bern mag het akkoord hebben verworpen, zei hij, maar er is geen plan-B. Misschien komt het akkoord via een zijdeur terug, Eurofielen in diverse partijen zouden hieraan werken. „De SVP moet zorgen dat de EU Zwitserland niet alsnog inpakt.”

Het land heeft inderdaad geen plan-B. De oude bilaterale akkoorden met Brussel blijven van kracht. Zwitserland valt niet van een klif. Maar die akkoorden krijgen geen updates meer. Bedrijven verliezen langzaamaan toegang tot de Europese markt, academici kunnen niet meedoen aan EU-onderzoeksprogramma’s. Daarom moet er nieuw beleid komen.

Wat Zwitserland niet wil, weet iedereen nu. Maar wat wil het dan wel? In 'Bundesbern' worden de messen nu geslepen voor het debat hierover.

Het parlement heeft het plotselinge besluit van de regering slecht verteerd. Veel partijen zijn weliswaar intern verdeeld over het raamakkoord, maar dat het plots de prullenbak inging, was voor parlementariërs van vrijwel alle partijen een schok.

„Zeven mensen die dit voor het hele land besluiten, terwijl peilingen toonden dat 64 procent van de bevolking het raamakkoord steunde? Dat kan niet zomaar”, zegt Thomas Cottier, professor-emeritus Europees recht en voorzitter van de vereniging La Suisse en Europe. Hij was voor het raamakkoord.

Cottier sluit niet uit dat het parlement de regering gaat passeren, en dat er een referendum komt, voorafgegaan door een nationaal debat. „We moeten een nationale strategie bepalen. EU-landen omringen ons. Europa is ons thuis. We moeten hier klaarheid over hebben.”

De regering wil geen referendum en stelt voor een binnenlandse „dialoog” te voeren over de relaties met de EU, en ondertussen alle nieuwe Europese wetten over te nemen die relevant zijn voor Zwitserland. „Ridicuul”, zegt Cottier. „Bern blaast het raamakkoord af omdat het Zwitserland minder soeverein zou maken, maar gaat Brusselse regels direct kopiëren? „Dat is pas echt soevereiniteitsverlies.”

Ook Autonomiesuisse, een groep invloedrijke zakenlui die naar voorbeeld van de Brexiteers een ‘Global Switzerland’ nastreven, verzet zich tegen dat directe kopiëren. Maar zij willen evenmin een referendum of een nieuw raamakkoord. Doorgaan op basis van het bestaande handelsverdrag vinden zij meer dan genoeg. „Onze export naar de VS is de laatste twintig jaar harder gestegen dan die naar Duitsland”, zegt Hans-Jörg Bertschi, topman van het gelijknamige transportbedrijf voor de chemische industrie en co-voorzitter van Autonomiesuisse. „Zwitserland heeft helemaal geen nieuwe akkoorden met de EU nodig.”

Dure tunnels

Carl Baudenbacher, oud-president van het Hof voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), kritiseerde het raamakkoord omdat het een eigen arbitragemechanisme had. Hij zag Zwitserland liever aanhaken bij het EVA-hof, dat ook in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland jurisdictie heeft. Maar dit, erkent hij, is een al lang gepasseerd station. „De EU straft Zwitserland: het erkent de equivalentie van onze aandelenmarkt niet meer, sluit ons buiten de Covid-19-app en wetenschappelijk onderzoek, en weigert updates van bestaande akkoorden.” Hij vindt dat Zwitserland ook assertiever moet worden. „Bern kan moeilijk doen over EU-trucks die door dure Zwitserse tunnels rijden. Of over buurlanden die spoorwegverbindingen naar Zwitserse steden niet verbeteren. Oog om oog, tand om tand.”

Inmiddels ruziën de Zwitserse regering en het parlement over de Zwitserse bijdrage aan EU-structuurfondsen voor armere lidstaten – 1 miljard frank (910 miljoen euro). Bern moest al in 2019 betalen, maar schortte dat op als drukmiddel in de controverse over het raamakkoord. De regering wil het nu snel storten, als teken van ‘goodwill’. Het parlement weigert.

Dit is het zoveelste voorbeeld dat vrijwel alles wat met de EU te maken heeft, in Zwitserland voor controverse zorgt.

Lees ook deze Europa-column van Caroline de Gruyter over de Zwitsers en het raamakkoord