Weer trekken de boeren naar het Malieveld: ‘Ik word moe van het oeverloos rondjes praten van de politiek’

Alex Datema (54) ‘Ik geloof niet in actievoeren zonder concreet plan’

Foto Kees van de Veen

Alex Datema (54) hing op de bank voor de televisie, toen plotseling vijf tractoren en twee auto’s zijn erf op reden. Het was eind vorige maand, even na twaalven ’s nachts. Zeven collega’s uit de buurt, aanhangers van boerenprotestpartij Farmers Defence Force (FDF), wilden weten waarom hij rondbazuinde dat grote ingrepen in de landbouw noodzakelijk zijn.

Datema houdt 110 koeien op 70 hectare grasland in Briltil, een dorpje 15 kilometer buiten Groningen. Hij verkondigde in agrarische tijdschriften dat er echt iets moet gebeuren. In gebieden als het Groene Hart en de Gelderse Vallei, waar bijna de helft van de stikstof uit de landbouw wordt uitgestoten, is een andere vorm van landbouw met minder dieren onvermijdelijk, had de melkveehouder gezegd.

Zijn gedachten zijn in lijn met een trits adviezen en onderzoeken die de afgelopen maanden zijn gepubliceerd. Die zijn er allemaal op gericht de stikstofuitstoot snel terug te dringen. Sinds mei 2019 verkeert Nederland in een ‘stikstofcrisis’, nadat de Raad van State had bepaald dat er te weinig is gedaan om de stikstofneerslag terug te dringen. Duizenden bouwprojecten werden abrupt stilgelegd en boze boeren en bouwers protesteerden op het Malieveld en bij provinciehuizen.

De recente rapporten zetten kwaad bloed bij een groep boeren die zich in het nauw gedreven voelt. En het CDA, vanouds boerenvoorvechter, stelde dinsdag ook nog eens dat het halen van de milieudoelen zal leiden tot een inkrimping van de veestapel – voor het eerst. Datema vindt het dapper. „Ik heb nog nooit CDA gestemd, maar ik herken me hier wel in.”

Andere boeren zijn boos. Na een periode van relatieve rust zijn ze deze woensdag terug om op het Haagse Malieveld om te protesteren. Organisator Agractie heeft verschillende sprekers uitgenodigd, onder wie Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging . FDF voert elders in het land actie, hoe is niet bekend.

Melkveehouder Datema blijft thuis. „Ik geloof niet in actievoeren zonder concreet plan.”

Hij snapt best dat zijn collega’s de onderzoeken en adviezen beu zijn. Zelf denkt hij ook wel eens: „Wéér een advies?” Maar hij leest ze toch. Hij ziet dat Nederland „een heel klein land is, met veel vruchtbare bodem en zeventien miljoen inwoners. En dat de ruimte er onder druk staat.”

Daar kun je als boer twee dingen aan doen, zegt Datema: „Ten strijde trekken en vechten voor de ruimte die je hebt. Of discussie voeren over de plek die de landbouw in de toekomstige maatschappij moet innemen.”

Datema heeft makkelijk praten, weet hij. Hij woont in het noorden, waar de stikstofproblematiek minder urgent is dan bij collega’s in Noord-Brabant en Overijssel. Daar liggen de veehouderijen soms naast kwetsbare Natura 2000-gebieden. „Het toekomstperspectief voor een boer in de Gelderse Vallei is heel anders dan dat van een boer in Groningen.”

Twintig jaar terug stapte Datema over naar een vorm van landbouw die het milieu minder belast. Hij doet voor een deel van zijn land aan ‘weidevogelbeheer’. Hij strooit er minder mest, houdt rekening met broedende vogels. Het grasland is deels kruidenrijk, zodat insecten beter gedijen.

Daardoor levert dit stuk grond minder gras op, maar provinciale en Europese regelingen compenseren dat. Hij ontvangt jaarlijks circa 7.000 tot 8.000 euro vergoeding.

Boeren en overheid zijn elkaar de afgelopen jaren meer gaan wantrouwen, vindt Datema. Acht jaar geleden maakten ze nog in goed vertrouwen afspraken, zegt hij, bijvoorbeeld toen geconstateerd werd dat veehouders hun dieren te veel antobiotica gaven. In een paar jaar tijd hebben we dat samen met 70 procent afgebouwd, zegt hij.

Zolang er geen duidelijke politieke keuzes zijn gemaakt, blijven boeren volgens Datema protesteren. „Je geeft hun daarmee de indruk dat alles nog open ligt. Maar je moet de boer duidelijkheid geven.”

