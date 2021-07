Waarom was frauderen met coronasteun zó eenvoudig?

Het was een feest voor criminelen: de genereuze coronasteun. Helikoptergeld, noemen ze het bij het Openbaar Ministerie, zó makkelijk was het te krijgen. Die ruimhartige steun was nodig, dat is duidelijk. Vele bedrijven en banen werden gespaard. Maar we weten inmiddels ook dat fraudeurs konden meesnoepen uit de potten met geld. En flink ook. Waarom was dat zo eenvoudig? Of was het onvermijdelijk, en is dit de prijs die we betalen voor het overeind houden van de economie?

