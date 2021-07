Neerschieten De Vries ‘onvoorstelbaar en verschrikkelijk’

Er is geschokt gereageerd op het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij werd dinsdagavond in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam vermoedelijk vijf keer beschoten, hij zou daarbij in het hoofd getroffen zijn. „Een aanslag op onze vrije samenleving”, noemde Lilianne Ploumen van de PvdA de gebeurtenis. Wopke Hoekstra (CDA) onderbrak een Kamerdebat voor het nieuws dat hij „onvoorstelbaar en verschrikkelijk” noemde. Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ zei: „Waar het ook vandaan komt, dit raakt onze beroepsgroep vol.” De Amsterdamse burgemeester Halsema noemde hem „een nationale held”.

De misdaadverslaggever werd zwaargewond en ogenschijnlijk buiten bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Dinsdagavond was er nog geen nadere informatie over zijn gezondheidstoestand.

De politie maakte om 19.45 uur melding van een schietpartij. Snel daarna bleek uit een filmpje dat het om misdaadverslaggever Peter R. de Vries ging. Hij is na het verlaten van de televisiestudio van RTL Boulevard neergeschoten. Op de videobeelden is te zien dat De Vries roerloos op de grond ligt, omgeven door bloed.

Waar het ook vandaan komt, dit raakt onze beroepsgroep vol. Dit is hetgeen waar we al die tijd voor hebben gevreesd Thomas Bruning journalistenvakbond NVJ

Vrij snel daarna werd een signalement van de schutter vrijgegeven via Burgernet. Dinsdagavond werd bekend dat er drie verdachten zijn aangehouden.

De Vries was dinsdagavond zoals wel vaker te gast bij het televisieprogramma RTL Boulevard waar hij ontwikkelingen op het terrein van de misdaad duidt. De 64-jarige De Vries is op dat vakgebied al decennia een van de meest gezaghebbende journalisten en fungeerde voor veel misdaadverslaggevers als vraagbaak.

Meermaals bedreigd

Peter R. de Vries is tijdens zijn carrière als journalist diverse keren bedreigd. Hij bleef daar op het oog stoïcijns onder en zei niet zelden dat hij zich daardoor niet liet afschrikken. Fameus zijn de beelden van een schreeuwende Willem Holleeder aan de oprit van zijn woning in het Gooi uit 2013. Hoewel hij daarvan aangifte heeft gedaan bleef hij rustig onder die bedreiging waarvoor Holleeder nadien is veroordeeld. De Vries was een belangrijke getuige in de strafzaak tegen Holleeder rond vijf moorden waarvoor hij tot levenslang is veroordeeld. Het is overigens niet bekend of de schietpartij daar iets mee te maken heeft.

Sinds hij begin vorig jaar is De Vries adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. Sindsdien werd De Vries beveiligd, al is niet precies duidelijk hoe intensief die beveiliging was. Hij heeft zich indertijd zeer kritisch uitgelaten over de wijze waarop de overheid omgaat met mensen die vanwege hun functie beveiligd moeten worden. Of de aanslag iets met zijn rol als adviseur te maken heeft is nog niet duidelijk.

Ik ken Peter ruim dertig jaar. Vanavond denk ik in de eerste plaats aan zijn leven en dat hij in leven blijft Geert-Jan Knoops advocaat

Vaststaat wel dat Peter R. de Vries op enig moment is gewaarschuwd voor een dreiging uit de hoek van Taghi en dat Taghi hem toen per brief heeft laten weten dat hij niks met die bedreiging te maken heeft.

Journalisten worden de afgelopen jaren in het algemeen steeds vaker bedreigd. Enkele misdaadjournalisten krijgen uitgebreide bescherming. John van den Heuvel, misdaadverslaggever van De Telegraaf, heeft al sinds eind 2017 persoonbeveiliging en kan derhalve niet ongestoord zijn werk doen of over straat gaan. Collega-misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool heeft ook een periode persoonbeveiliging gehad.

De Amsterdamse crimineel Martin Kok, veroordeeld voor twee incidenten met dodelijke afloop, heeft zijn werk als misdaadblogger moeten bekopen met de dood. Na meerdere aanslagen op zijn leven werd hij in december 2016 vermoord op het parkeerterrein van het bordeel Boccaccio in Laren.

Kok is de eerste blogger/journalist die vanwege zijn werk is vermoord. Volgens het Openbaar Ministerie is Ridouan Taghi de opdrachtgever geweest van die moord. Hij wordt daar op dit moment voor vervolgd.

