Twaalf jaar cel voor mesaanval station Leeuwarden

De Iraanse Rezgar P. is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor poging tot moord van de 64-jarige Sadegh Zarza op het treinstation in Leeuwarden vorig jaar. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden dinsdag besloten. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel tegen P. geëist.

De vader van P. en het slachtoffer waren vroeger klasgenoten in Iran. P. en Zarza hadden in juni vorig jaar een afspraak gemaakt om in Leeuwarden bij te praten. Eenmaal aangekomen stak P. maar liefst 22 keer in op Zarza bij het treinstation van de Friese stad. Tientallen omstanders waren van de steekpartij getuige. Het slachtoffer werd in en naast zijn auto op verschillende lichaamsdelen gestoken, maar overleefde wonderwel de aanval.

Zarza en zijn familie stellen dat de aanval een georganiseerde moordaanslag was in opdracht van het Iraanse regime. De neergestoken man is voorzitter van de in Iran verboden Koerdische Democratische Partij Iran (KPDI) in Europa. Het Openbaar Ministerie zei vorig jaar geen bewijs te hebben gevonden voor betrokkenheid van Teheran.

Familieleden van P. zeggen dat hij eerder psychisch verward gedrag vertoonde en de verdediging pleitte ervoor hem volledig ontoerekeningsvatbaar te achten. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum konden hier geen uitspraak over doen, maar de rechtbank vond dat er voldoende aanwijzingen zijn „dat verdachte ook ten tijde van het strafbare feit handelde onder invloed van een stoornis”.

Naast de celstraf moet P. het slachtoffer een bedrag van ruim 58.000 euro betalen.