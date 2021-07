Tientallen graven vernield in Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande

In de nacht van maandag op dinsdag zijn op een begraafplaats in de Zuid-Hollandse plaats ‘s-Gravenzande tientallen graven vernield. De politie schat in dat zo’n 100 tot 150 graven zijn geschonden. Forensisch specialisten van het korps brengen dinsdag de totale schade in kaart. Het is onduidelijk wie er achter de vernieling zit. De politie roept getuigen op zich te melden; er zijn nog geen verdachten gearresteerd.

Dinsdagochtend vroeg en eerder in de nacht kreeg de politie een melding van de vernielingen. „Het is bizar dat zoveel graven zijn vernield”, aldus een politiewoordvoerder. „De vernielingen zijn heel heftig voor de nabestaanden.” De eigenaar van de begraafplaats heeft aan de politie laten weten aangifte te doen van vandalisme namens de nabestaanden.

Op foto’s van de politie is te zien dat grafstenen zijn omgegooid of in tweeën gebroken. Omroep West meldt dat bij kindergraven speelgoedautootjes over het pad zijn gegooid. Verder ligt er glas van kapotgeslagen windlichtjes. Volgens de zender kwamen enkele nabestaanden dinsdag geëmotioneerd en woedend aan op de begraafplaats.