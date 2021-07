Ruim 750 arrestaties in Duitsland na Encrochat-hack

In Duitsland zijn meer dan 750 aanhoudingen verricht en grote hoeveelheden wapens, munitie en geld in beslag genomen. De arrestaties en vangsten werden gedaan na een omvangrijke hack van cryptotelefoondienst Encrochat. Dat meldt de Duitse federale recherchedienst BKA dinsdag in een persbericht.

Het grootschalige onderzoek begon in april 2020, toen verschillende politiediensten in Duitsland, Nederland en Frankrijk toegang kregen tot versleutelde berichten van Encrochat. Zij richtten zich vervolgens op het in kaart brengen van illegale drugshandelnetwerken en wisten duizenden mensen te identificeren. De BKA spreekt van het „toedienen van een fundamentele slag aan de georganiseerde drugscriminaliteit.”

In totaal is een grote hoeveelheid diverse drugs in beslag genomen: 3,2 ton cannabis, 320 kilo synthetische drugs, 400 kilo cocaïne, 10 kilo heroïne en ruim 125.500 xtc-pillen. Ook raakten de criminelen 310 wapens, 12.200 stuks munitie en zo’n 168 miljoen aan tegoeden kwijt.

Rechter noemt bewijs onrechtmatig verkregen

Opmerkelijk is dat een Duitse rechter vorige week nog bepaalde dat bewijs verkregen uit Encrochat-hacks juridisch onrechtmatig is. Na dit oordeel werd een belangrijke verdachte op vrije voeten gesteld, omdat er naast de versleutelde berichten die de recherche had meegelezen geen ander bewijs voorhanden was.

Ook in Nederland, waar veel arrestaties zijn verricht na de hacks, heerst veel discussie over de juridische inzetbaarheid van het via de Encrochat verkregen bewijsmateriaal. Dat geldt onder meer voor een zaak rondom ‘Slempo’, die een martelcontainer zou hebben beheerd. In Nederland zijn door de hacks meer dan honderd verdachten aangehouden, een serie drugslabs ontmanteld en tienduizenden kilo’s cocaïne en miljoenen aan geld gepakt.

Op het hoogtepunt eind vorig jaar maakten 60.000 gebruikers wereldwijd gebruik van de cryptotelefoondienst. Veel gegevens zijn via Europol gedeeld.