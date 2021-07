Prinsenhof kan dankzij schenking toch verbouwen

Museum Prinsenhof in Delft heeft een schenking gekregen van 10 miljoen euro van de Delftse familie Vlek. Daardoor kan het museum nu toch beginnen met het omvangrijke renovatieplan dat deze winter, na jaren vergaderen, werd afgeblazen. De gemeenteraad zal naar verwachting alsnog instemmen met een gemeentelijk budget van 18 miljoen euro, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Aanvankelijk zou de renovatie grotendeels worden betaald door de gemeente Delft. Een voorstel voor deze ingreep, die tussen de 30 en 37 miljoen euro zou gaan kosten, lag klaar in de gemeenteraad, en de renovatie werd ook daadwerkelijk aanbesteed, aan architectenbureau BiermanHenket. Maar in de winter werd duidelijk dat de gemeente Delft opnieuw zeer fors moet bezuinigen, en werd het plan van aanpak teruggetrokken.

Het Prinsenhof is gevestigd in een voormalig klooster dat in de zestiende eeuw tijdelijk dienst deed als hof van Willem van Oranje, en behandelt vijf eeuwen Nederlandse geschiedenis. Van Oranje werd er in 1584 vermoord door Balthasar Gerards, omdat Van Oranje zich verzette tegen de Spaanse overheersing. De kogelgaten van die aanslag zijn nog zichtbaar in de muur van het gebouw, en zijn onderdeel van de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Arme gemeente

Toen ze bericht kreeg van de schenking, heeft burgemeester Van Bijsterveldt een nacht wakker gelegen. „Ik was natuurlijk enorm dankbaar, maar voelde ook een grote verantwoordelijkheid. We moesten het wel kunnen waarmaken, voldoende draagvlak creëren in de stad.” Het valt niet te ontkennen dat Delft een arme gemeente is, zegt ze. „Tegelijkertijd moet de gemeente zich opstellen als goed rentmeester. We hebben de verantwoordelijkheid voor dit ook nationaal belangrijke museum, in het gebouw dat een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de republiek.” Van Bijsterveldt hoopt dat het Rijk en andere partijen zullen bijdragen om het bedrag dat nodig zal zijn voor de renovatie bijeen te brengen.

De familie Vlek, die zelf niet in de openbaarheid wil treden, is al bijna twee eeuwen nauw verbonden met de stad. De familie wenst geen inspraak in de besteding van de schenking. Van Bijsterveldt: „Ze vertrouwen volledig op de professionaliteit van het museum en de betrokken partijen. Dat is een prettig gevoel.”

Waar het budget van de gemeente bedoeld is voor de renovatie, is de schenking bedoeld voor verbetering van de ‘museale functie’ van het gebouw en het versterken van de band met de stad, zegt directeur Janelle Moerman. „Dat was eigenlijk de enige voorwaarde bij de schenking. De bedoeling is ook om het museum, dat midden in het historisch hart van Delft ligt, meer te openen naar de stad.” Nu is het in het ommuurde complex even zoeken naar de ingang. „We willen de entree opener maken, en bijvoorbeeld de nu vrij beperkte horeca uitbreiden en openstellen.”