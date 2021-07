Positief testen na het uitgaan is niet hun schuld, zeggen de clubs

De afgelopen dagen zijn „intens” geweest, zegt clubeigenaar Rob de Jong. Voor het eerst in bijna vijfhonderd dagen mocht zijn club NYX in Amsterdam weer open. „Het was fantastisch.” De kaartjes voor de avonden waren binnen dertig seconden uitverkocht en het publiek was „ontzettend blij” dat ze weer mochten feesten. „Mensen hebben er veel zin in.” Bovendien: „Er is een grote groep mensen die tijdens de coronacrisis achttien jaar is geworden. Die mogen voor het eerst naar een club en die zijn excited.”

De blijdschap bij de clubeigenaren wordt enigszins gedempt doordat het aantal besmettingen toch weer stijgt. Die besmettingen zijn onder meer opgelopen in clubs en andere horeca, Bij discotheek Aspen Valley in Enschede raakten tien dagen geleden honderdtachtig jongeren besmet. Ook bezoekers van club NYX zijn later positief getest op corona. „Heel vervelend”, zegt eigenaar Rob de Jong. „Maar ik hoop dat niet iedereen gaat zeggen: oei wat erg. Het zal vaker voorkomen dat mensen na een weekeinde stappen positief testen. Die dingen gebeuren. De tijd van thuiszitten is voorbij.”

Ook eigenaar Pieter de Kroon van de Chicago Social Club, tevens voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs, waarschuwt voor al te veel paniek. „Sinds de versoepelingen vinden er nu overal besmettingen plaats. Toch worden er veel aan ons toegeschreven. Dat vind ik heel vervelend.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) waarschuwde dinsdag dat de horeca beter moet controleren, en wil meer handhaving. NYX-eigenaar De Jong heeft zich aan de opmerkingen van de minister gestoord. „De overheid heeft zelf z’n zaakjes niet op orde en geeft vervolgens ons een laatste waarschuwing. Hoe haalt hij het in z’n hoofd. Schandalig.”

Testen verbeterd

Clubeigenaren zeggen zich maar al te graag te houden aan de regels die de coronabesmettingen in hun danspaleizen moeten voorkomen. Het eerste weekeinde was volgens de clubs lastig door problemen bij de testorganisatie. Veel mensen die zich hadden laten testen kregen niet op tijd hun uitslag binnen, en mochten dus niet naar binnen. Het afgelopen weekeinde is daarentegen prima verlopen, vinden ze zelf.

Dat vindt ook de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. „Waar sommige clubs en nightlife-bedrijven vorige week nog aanliepen tegen problemen met de testcapaciteit, was dit afgelopen weekend op veel plaatsen veel beter geregeld”, aldus een woordvoerder. „Ondernemers hebben dit weekend nauwelijks mensen moeten weigeren.”

Eigenaar Jort Vrijsen van dans- en nachtclub Basis in Utrecht heeft een uitgekiend controlesysteem opgezet bij de entree. „Als je daar genoeg mensen neerzet, verloopt het vrij soepel.” Ook bij club Jimmy Woo in Amsterdam wordt stevig gecontroleerd, zegt eigenaar Casper Reinders: „Wij houden ons aan de regels, we controleren iedereen. Het is totaal niet moeilijk mensen te weigeren, en dat blijven we doen want we zijn veel te blij dat we weer open zijn.”

De Jimmy Woo is zestien maanden dicht geweest. Nu waren er weer zeshonderd man op een avond binnen. „De clubs zijn verreweg het zwaarst getroffen. Ik hoop dat mensen beseffen wat wij hebben meegemaakt, en niet gaan sjoemelen om bij een club naar binnen te kunnen. Ik wil op een nette manier draaien.”

Reinders begrijpt overigens „niet waarom u ons belt. Waarom richt de focus zich op ons? We zijn net weer open! We vliegen met z’n allen weer naar Ibiza. Weet u wat er op zo’n reis allemaal gebeurt?”

QR-code later

Dat er hier en daar besmettingen optreden, is volgens de clubeigenaren niet de schuld van gebrekkige controle, maar van een gebrekkig systeem. Zo zijn de testen niet 100 procent betrouwbaar. „Ze zijn niet accuraat. Er glipt altijd iets tussendoor”, zegt Rob de Jong van club NYX. Bovendien kreeg tot voor kort iedereen die zich volledig had laten vaccineren een QR-code die als bewijs voor toegang kon gelden. „Terwijl mijn zoontje van zeven had kunnen bedenken dat als jij vier uur na vaccinatie in de club mag staan, dat een beetje gek is”, aldus De Jong. Dinsdag besloot het kabinet dat de QR-code pas twee weken na de vaccinatie beschikbaar komt. „Een helder besluit.”

Er verstrijkt nu ook nog maximaal veertig uur tussen het moment van testen en de toegang tot een club. Te lang? In verschillende media wees de manager van Aspen Vally in Enschede hier op als mogelijke oorzaak voor de besmettingen. „Misschien kan die periode iets korter”, zegt Casper Reinders van de Jimmy Woo.

Veel effect zal dat niet hebben, denkt Jort Vrijsen van club Basis in Utrecht. „Je kunt altijd besmet raken. Of dat nu in veertig uur is of twintig uur.” Bovendien zouden de testlocaties de vraag niet aankunnen. „Iedereen die op zaterdag naar een club wil, zou dan op zaterdag moeten worden getest. Terwijl de wachttijden nu al lang zijn.”

Rob de Jong van NYX ziet er ook weinig in. „Je kunt ook in een bus of tram besmet raken. En mensen drinken in. Als mensen om tien uur ’s avonds samen aan een fles wodka gaan hangen en een uur later hier binnen stappen, kunnen ze al een besmetting hebben opgelopen.”

Besmet bij de bakker

Pieter de Kroon van de Chicago Social Club: „Ik zal u zeggen: ik heb in drie dagen meer dan duizend man binnen gehad. Dertien mensen, een bijna verwaarloosbaar aantal, hebben aangegeven dat ze besmet zijn en hier zijn geweest. Daarmee is niet gezegd dat ze bij ons besmet zijn geraakt. Jij kunt even goed ’s middags al zijn besmet bij de bakker door iemand die achter je staat.”

Ze hopen dat er snel een einde komt aan het testen om naar binnen te mogen. Jort Vrijsen van Basis in Utrecht: „Ik ga liever open met testen voor toegang dan dat ik moet wachten, maar de testen halen wel de spontaniteit uit het clubleven. Je wil op zaterdagavond om tien uur kunnen bedenken dat je uit wilt gaan, zonder te hoeven worden getest. Als de maatregelen niet meer nodig zijn, moeten ze eraf. Het moet niet te lang duren.”

Aantal besmettingen afgelopen week verdubbeld

Het RIVM heeft vorige week 8.541 meldingen van positieve coronatests geregistreerd, twee keer zo veel als de week ervoor. Het percentage positieve tests (t.o.v. alle afgenomen tests) nam ook toe: van 3,1 procent naar 4,5 procent. Dat is de eerste wekelijkse stijging sinds begin mei.