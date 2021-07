Driehoek Amsterdam: De Vries ‘vecht voor leven’, drie aanhoudingen

Drie verdachten aangehouden voor neerschieten Peter R. de Vries Voor het neerschieten van Peter R. de Vries zijn zeker drie verdachten aangehouden. Dat heeft de politie tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden op de A4 ter hoogte van Leidschendam. Een derde verdachte is aangehouden in Amsterdam-Oost; de precieze rol van deze verdachten bij de beschieting wordt nog onderzocht, aldus de politie. De Vries is van dichtbij neergeschoten door de schutter, zei politiecommissaris Frank Paauw. Het onderzoek naar de twee verdachten die op de snelweg werden aangehouden, heeft de hoogste prioriteit voor de politie. De politie bekijkt beelden van camera’s die in de buurt van het Leidseplein hingen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de schietpartij te zien is op die beelden.

Halsema: ‘De Vries vecht voor zijn leven’ De Amsterdamse driehoek (burgemeester Femke Halsema, OM en politie) heeft dinsdagavond op een persconferentie bevestigd dat Peter R. de Vries is neergeschoten en zwaargewond is overgebracht naar een ziekenhuis. „Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden”, aldus Halsema. „Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest.” Volgens de Amsterdamse burgemeester houdt de misdaadverslaggever de opsporingsinstanties „scherp” en is hij „nog lang niet klaar”. „Vandaag lijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Het is een brute laffe misdaad gepleegd.” In de buurt van het Leidseplein waren volgens Halsema veel mensen op straat die het neerschieten van Peter R. de Vries hebben gezien.

Politici, advocaten en journalisten reageren geschokt Het neerschieten van Peter R. de Vries heeft dinsdag tot geschokte reacties geleid bij onder anderen politici, advocaten en journalisten. Journalistenvakbond NVJ noemt het „ronduit verschrikkelijk en ondenkbaar” en stelt dat het gebeurde de beroepsgroep „vol raakt”. „Dit is hetgeen waar we al die tijd voor hebben gevreesd”, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning in de uitzending van het RTL-programma Humberto. Ook vanuit de advocatuur klinkt ontzetting. Advocaat Geert-Jan Knoops zei bij Nieuwsuur dat „zeer gechoqueerd” en „verbijsterd” is en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) schrijft in een verklaring geschokt te zijn door deze „brute aanslag”, die eveneens binnen de advocatuur „een enorme impact heeft”. Via sociale media uitten ook politici hun afschuw. Onder anderen Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV) en Farid Azarkan (Denk), evenals Lilian Marijnissen (SP) en Wopke Hoekstra (CDA) reageren via Twitter geschokt. In buitenlandse media wordt het nieuws over De Vries dinsdagavond eveneens opgepikt. Onder meer de Duitse nieuwssite Der Spiegel, de Britse BBC en The Independent, en de Aziatische krant South China Morning Post schrijven dinsdag dat een prominente Nederlandse misdaadjournalist is neergeschoten. Lees ook: Geschokte reacties op neerschieten Peter R. de Vries

Driehoek Amsterdam houdt persconferentie In Amsterdam wordt rond 23.00 uur dinsdagavond een persconferentie gehouden door de driehoek, met burgemeester Femke Halsema, de leiding van de politie en de officier van justitie. Op het hoofdkantoor van de Amsterdamse politie wordt dan gesproken over op het incident waarbij Peter R. de Vries is neergeschoten, heeft de gemeente laten weten. De persconferentie wordt live uitgezonden, onder meer via RTL Nieuws en de NOS. Volg dit blog voor het belangrijkste nieuws.

Woning advocaat kroongetuige Marengo-proces omringd door politie na neerschieten De Vries De woning van advocaat Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, wordt dinsdagavond bewaakt, nadat bekend is geworden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries eerder op de avond in Amsterdam is neergeschoten. De Vries trad in opdracht van de Bredase advocaat op als vertrouwenspersoon van kroongetuige B. Rondom de woning van Schouten in Breda is veel politie op de been, meldt de lokale nieuwssite Breda Vandaag. Ook zouden straten rondom het huis zijn afgesloten. Schouten werd de advocaat van de kroongetuige nadat diens voormalige advocaat, Derk Wiersum, werd vermoord. Het is niet bekend of Schouten zich in het huis bevindt. Mogelijk is hij naar een andere plek gebracht.