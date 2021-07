Patricia Berkhof (1983-2021) genoot van fauvisten en gilde voor Feyenoord

Op een snikhete dag in augustus vorig jaar ging Patricia Berkhof voor het eerst de Euromast op. Daar, hoog boven de grond, keek ze uit over haar stad. Ze was een meisje van Rotterdam-Zuid, opgegroeid in de wijk Lombardijen. „Trix van Zuid” noemden haar vrienden van de balletgroep haar, ook al woonde ze alweer jaren in het stadscentrum. Stom dat ze hier nooit eerder had gestaan, dacht ze.

De nacht ervoor hadden Patricia en haar man André Proost nauwelijks geslapen. Een routinecontrole in het ziekenhuis had uitgewezen dat de kanker in haar borst die genezen leek, was uitgezaaid in haar longen. André: „Die ochtend zaten we verdoofd aan de ontbijttafel. We wisten nog niet hóé ernstig het was, we moesten wachten op een telefoontje van het ziekenhuis die middag. Om de tijd te doden, besloten we door de stad te gaan lopen, zoals we vaak deden. Zo kwamen we in Het Park en bij de Euromast. Daar hebben we boven stilletjes staan genieten van het uitzicht.”

Uitgesproken, nuchter, direct, met bij vlagen het vurige temperament van haar Italiaanse moeder, zo omschrijven haar geliefden Patricia Berkhof, die op 8 mei op 38-jarige leeftijd overleed. Maar vooral was ze iemand die intens hield van het leven. Marieke Frensch, een goede vriendin die ze leerde kennen bij de balletgroep waar ze op haar dertigste lid van werd: „Ze wist uit iedere situatie het beste te halen. We gingen graag naar een restaurant samen, en dan probeerde ze altijd de beste tafel te regelen. Maar als we door de stad wandelden in de regen, zij met weinig energie vanwege de chemobehandelingen, en we dronken ergens onder een afdakje onze gezondheidssmoothie, dan was dat óók goed.”

Al voor haar ziekte zich openbaarde, phyllodes, een zeldzame vorm van kanker, leefde ze alsof iedere dag de laatste kon zijn. Zus Debora Berkhof: „Ik ben drie jaar ouder, maar Patricia was van jongsaf de durfal van ons tweeën. Ze probeerde alles uit en ging recht op haar doel af. Toen ze zin had om twee maanden door Zuid-Amerika te trekken en er niemand was om met haar mee te gaan, heeft ze dat gewoon in haar eentje gedaan.”

Op een of andere manier zorgde Patricia er altijd voor, op haar eigen charmante wijze, dat wat ze in haar hoofd had, ook gebeurde, vertelt haar vader, Kees Berkhof. Zoals die keer in 1997, ze was veertien, dat Feyenoord in de Kuip tegen Juventus had gespeeld voor de Champions League. Na afloop van de wedstrijd (2-0 voor Feyenoord) bleef ze wachten op de Italianen; ze had haar neefje in Italië beloofd alle Juve-spelers om hun handtekeningen te vragen. Ze sprak ze één voor één aan, in het Italiaans. Toen ze ontdekte dat sterspeler Alessandro Del Piero zijn handtekening per ongeluk op de achterkant van het vel papier had gezet, liep ze zonder schroom de spelersbus van Juventus in. Kees Berkhof: „Natuurlijk werd ze tegengehouden en gevraagd de bus te verlaten, maar dat accepteerde ze niet: die handtekening móést nog een keer gezet worden. Uiteindelijk bracht iemand het papier naar Del Piero, achter in de bus, en kwam ze met een glimlach naar buiten.”

Jeugdfoto uit 1989 aan het Henschotermeer, bij Woudenberg. Foto privécollectie

Debora: „Patricia heeft een waanzinnig mooi leven gehad, maar veel te kort. Sinds ze in 2017 een leuke baan bij T-Mobile kreeg, waar haar leidinggevende capaciteiten werden gezien, had ze eindelijk haar draai gevonden in het werk. In André had ze een zielsverwant gevonden.” André: We konden over álles praten samen. Gesprekken schoten heen en weer tussen het fauvisme – Patricia was een groot liefhebber van schilder Kees van Dongen – voetbal, Russische literatuur en een melige serie op Netflix. Marieke Frensch noemt die veelkleurigheid Patricia’s opvallendste eigenschap: „Het ene moment stond ze in roze maillot en tutu aan de ballet-barre, het andere moment zat ze in sportcafé Panenka te gillen voor Feyenoord en schuine grappen te maken.” Pas na haar dood kwam Marieke erachter dat haar vriendin heel goed schilderde en tekende. Dat schilderen, vertelt André, was iets wat ze met grote gedrevenheid deed maar niettemin voor zichzelf hield.

Hoewel ze zelf geen kinderwens had, heeft ze de zoons van haar partner „onmiddellijk omarmd” toen ze vijf jaar geleden een relatie kregen, zegt André. „Ze heeft hen begeleid en gestimuleerd, maar ze deed ook avontuurlijke dingen met ze. We hebben veel gereisd met zijn vieren, ze ging met hen mountainbiken door het centrum van Kuala Lumpur. Mijn jongste zei aanvankelijk: ‘Patricia is oké, maar ze is níet mijn moeder.’ Maar na haar overlijden zei hij dat hij wel degelijk een moeder had verloren.”

Vorig jaar begon Patricia een blog over haar ziekteproces. Ze zag het als een kans, hoe klein ook, op nuttige tips van lezers over mogelijke behandelmethoden, en ook hoopte ze lotgenoten tot steun te zijn. Openhartig vertelt ze over haar pogingen het mediteren onder de knie te krijgen, en dat ze haar föhn in stukken slaat als haar haren uitvallen na de chemo. Haar laatste post op 25 april, geschreven vanuit het ziekenhuis, eindigt met de zin: „En iedere dag zorgen we dat er toch nog iets te lachen valt.”