Naast ons tennist een stel van middelbare leeftijd. Ze hebben veel lol. Mijn vriendin kent ze: ze zijn al lang getrouwd. Wij, twee gescheiden vrouwen, verbazen ons na afloop: het kan dus nog, plezier hebben als je al twintig jaar samen bent. Dichterbij gekomen komt mijn vriendin tot de ontdekking dat ze zich vergist heeft: dit is niet zijn vrouw. We halen opgelucht adem.

