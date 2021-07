Ook het CDA acht het krimpen van de veestapel nu ‘onvermijdelijk’

Het CDA spreekt zich voor het eerst uit voor een inkrimping van de intensieve veehouderij om milieudoelen te realiseren. Dat staat in een partijdocument waarin Tweede Kamerlid Derk Boswijk de landbouwvisie van de christendemocraten uiteenzet.

Het CDA ziet een krimp van de veestapel „niet als doel op zich” en noemt ook geen streefcijfer van het aantal boeren dat moet stoppen. In het stuk – dat is samengesteld door het wetenschappelijk bureau van de partij en de Tweede Kamerfractie – spreekt het CDA de ambitie uit om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Dat is ambitieuzer dan het demissionaire kabinet, dat over negen jaar 26 procent stikstofuitstoot wil reduceren.

Kamerlid Boswijk, die krimp van de veestapel „onvermijdelijk” noemt, zal de boeren deze woensdag ook op het Malieveld ook toespreken. De vraag is: is het CDA wel bestand tegen de enorme druk die waarschijnlijk ontstaat? Eind 2019 raakte de partij intern in de problemen door een passage uit een partijstuk waarin stond dat Nederland niet per se de tweede voedselexporteur van de wereld hoefde te blijven. Dat het een krimp van de veestapel betekende, stond er niet in, maar was voor veel CDA’ers duidelijk. Onder druk van woedende partijprominenten werden de passages aangepast.

Chaotische lijsttrekkersverkiezing

Het CDA, dat sinds de chaotische lijsttrekkersverkiezing van vorig jaar in een permanente staat van crisis verkeert, neemt met deze nieuwe stap een enorm risico. Deze week komt ook nog de evaluatie naar buiten van de mislukte verkiezingscampagne én de lijsttrekkersverkiezing. In de peilingen groeit de electorale concurrent van het CDA verder, de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. En het is onduidelijk wat ex-CDA’er Pieter Omtzigt gaat doen als hij na de zomer terug zou keren naar de Tweede Kamer.

De enige verklaring voor de harde CDA-boodschap aan de boeren zou kunnen zijn: de aanstaande deelname van de partij aan een nieuw kabinet. Als je het als partij toch een keer moet zeggen tegen de agrarische sector, dan misschien maar beter net voor het zomerreces van de Tweede Kamer – dat komende vrijdag begint – en op het moment dat er toch al veel kritische adviezen uitkomen over de landbouwsector.