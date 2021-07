Meerdere jeugdbeschermingregio’s onder verscherpt toezicht inspecties

Kinderen uit Noord-Brabant, Noord-Holland en Rotterdam-Rijnmond die jeugdbescherming nodig hebben, worden niet snel genoeg geholpen. Om die reden plaatst de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deze regio’s het komende halfjaar onder verscherpt toezicht. Dat heeft de Inspectie maandag samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De algehele situatie in Nederland op gebied van jeugdbescherming is „verbeterd, maar kwetsbaar”.

De inspecties constateerden in 2019 en 2020 al dat kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel onvoldoende worden beschermd door de overheid. Deze kinderen zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld, bijvoorbeeld omdat de ouders hen mishandelen of verwaarlozen. Toch lukte het vaak niet om een kind tijdig aan een vaste jeugdbeschermer te koppelen en passende hulp te bieden. Inmiddels lukt dit wel in de regio’s Friesland en Overijssel, terwijl de inspecties verwachten dat dit in Gelderland, Groningen & Drenthe, Limburg, Utrecht & Flevoland en Zeeland „op korte termijn wel gaat lukken”. In 2020 werden 10.310 kinderen onder toezicht gesteld.

Dat niet altijd op tijd gepaste hulp kan worden geboden, komt onder meer door een tekort en verloop aan personeel. Bovendien komt het personeel vaak voor zware opgaven te staan, zoals kinderen met psychische problemen, wat zorgt voor een hogere werkdruk. Ook is de samenwerking met andere organisaties vaak ondermaats. De inspecties zeggen „indringende gesprekken” te willen gaan voeren met betrokken gemeentes en regio’s.