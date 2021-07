Loekasjenko-opponent Babariko krijgt veertien jaar celstraf

De Wit-Russische oppositiekandidaat Viktor Babariko is dinsdag veroordeeld tot veertien jaar celstraf vanwege vermeende corruptie, zo meldt het Russische persbureau Interfax. De 57-jarige Babariko werd in juni vorig jaar gearresteerd toen hij zich wilde aanmelden als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Volgens Babariko zijn de aantijgingen gefabriceerd om zijn politieke ambities een halt toe te roepen.

Babariko kondigde in het voorjaar van 2020 zijn kandidaatstelling aan. In online peilingen bleek hij veruit de voorkeur te krijgen boven president Aleksandr Loekasjenko. In juni 2020 vielen de autoriteiten binnen bij de Belgazprombank, waar Babariko twintig jaar werkte voordat hij ontslag nam om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Enkele dagen later werd Babariko opgepakt, onder meer op verdenking van het aannemen van steekpenningen en witwassen. Het Wit-Russische kiesbureau sloot hem uit van deelname aan de verkiezingen.

Naast de gevangenisstraf mag Babariko vijf jaar lang geen leidinggevende en administratieve functies vervullen. Ook moet hij een boete betalen van 5.000 Wit-Russische roebels (omgerekend 1.650 euro). Na zijn arrestatie leidde Babariko’s vrouw Maria Kolesnikova de oppositie tegen Loekasjenko. Zij werd in september vorig jaar vastgezet en aangeklaagd voor pogingen tot ondermijning van de nationale veiligheid van Wit-Rusland.

De Wit-Russische president Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht en vastbesloten deze te behouden. Demonstraties van de oppositie werden het afgelopen jaar met harde hand tegen gegaan en politieke opponenten opgesloten. Eind mei liet Loekasjenko een vliegtuig dat onderweg was van Athene naar Vilnius aan de grond zetten in Minsk om de kritische journalist Roman Pratasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega te kunnen arresteren. Hierop kondigden Europese landen vergaande maatregelen aan, waaronder een landingsverbod voor Wit-Russische toestellen.