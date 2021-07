Italië eerste finalist op het EK voetbal

Italië heeft voor de vierde keer de finale bereikt van het EK voetbal. De kampioen van 1968 versloeg Spanje op Wembley in een strafschoppenreeks: 4-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. Voor Spanje was het de derde verlenging op rij bij dit toernooi.

Federico Chiesa opende in Londen na een uur namens Italië de score uit een counter. Invaller Alvaro Morata maakte in de 80ste minuut gelijk.

In de strafschoppenserie misten Manuel Locatelli (Italië) en Dani Olmo (Spanje) de eerste penalty’s. Daarna keerde de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma de vierde Spaanse penalty, van Morata. Jorginho schoot Italië daarna koelbloedig naar de eindstrijd.

Italië speelt zondag in de EK-finale tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Denemarken. Dat duel wordt woensdagavond ook op Wembley gespeeld en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. (ANP)